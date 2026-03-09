Undersköterska till hemsjukvården
2026-03-09
Sävsjö kommun är en liten kommun där det finns stora möjligheter att växa. I den lilla kommunen är det nära mellan människor - mellan dig och dina kollegor och mellan medarbetare och chefer. Tillsammans arbetar vi för att ge våra invånare bästa möjliga service och i våra team får du chans att ta plats, utvecklas och bidra.
Hälso- och sjukvården (HS) i Sävsjö Kommun består av 4 team, i dessa team arbetar erfarna och kunniga sjuksköterskor, undersköterskor och specialistsjuksköterskor. Teamen består även av arbetsterapeut, fysioterapeut och rehabiliterings assistenter.
Som undersköterskainom kommunens hälso- och sjukvård får du ett omväxlande arbete där ingen dag är den andra lik - din arbetsplats där patienten bor. Du får stor frihet att planera och organisera ditt arbete självständigt. Vi erbjuder dej en introduktion som anpassas efter dina kunskaper.
Som undersköterska hos oss i den Kommunal Hälso- och sjukvården (HS) arbetar du både med planerade och akut insatser i patientens hem. Det kan vara särskilt boende, gruppboende, korttidsenheten eller i ordinärt boende. Målgruppen är bred och inkludera både unga och äldre med varierande vårdbehov. Som undersköterska kommer du att utföra hälso- och sjukvårdsinsatser som delegerats eller överlåtits av sjuksköterska.
Dina arbetsuppgifter inkluderar:
* Blodtryckskontroll, kateterhantering, såromläggning
* Venprovtagning
* Läkemedelshantering ex. dosettdelning, insulingivning
* Dokumentation i verksamhetssystemet Combine
* Andra arbetsuppgifter kan förekomma.Kvalifikationer
* Du är utbildad undersköterska med erfarenhet av arbete inom vård och omsorg, det är meriterande men inget krav.
* Som person är du organiserad, ansvarstagande metodisk och noggrann i ditt sätt att tänka och arbeta. Du har lätt att för att planera och har en bra ordning på saker och ting, du trivs helt enkelt med att ha en plan och genomföra dem samt hålla deadlines.
* Vidare är du en stabil, mogen och lugn person som behåller ditt lugn även i stressig och röriga situationer. Du har fortsatt gott humör även om du behöver hantera motgångar och kritik.
* Du kan och vill gärna anpassa dig till nya arbetssätt. Att samarbeta med andra tillför mycket till dig eftersom samarbete innebär god kommunikation, trygghet och en gemensam målbild.
* Du har goda kunskaper i svenska i både tal och skrift, samt god datavana.
* B-körkort är ett krav då bil används i tjänsten
ÖVRIGT
Tillsvidareanställda medarbetare i Sävsjö kommun är krigsplacerade på sin ordinarie arbetsplats.
I händelse av höjd beredskap, krigsfara eller krig ska medarbetaren komma till sin ordinarie arbetsplats.
Arbetsgivaren har rätt att omplacera medarbetare till en annan arbetsplats inom Sävsjö kommuns organisation om behov skulle uppstå.
Välkommen med din ansökan! Ersättning
