Undersköterska till hemsjukvården

Sävsjö kommun är en liten kommun där det finns stora möjligheter att växa. I den lilla kommunen är det nära mellan människor - mellan dig och dina kollegor och mellan medarbetare och chefer. Tillsammans arbetar vi för att ge våra invånare bästa möjliga service och i våra team får du chans att ta plats, utvecklas och bidra.
Hälso-och sjukvården (HS) i Sävsjö Kommun består av 4 team, i dessa team arbetar erfarna och kunniga sjuksköterskor, undersköterskor och specialistsjuksköterskor. Teamen består även av arbetsterapeut, fysioterapeut och rehabiliterings assistenter.
Som sommarvikarier inom kommunens hälso-och sjukvård får du ett omväxlande arbete där ingen dag är den andra lik - din arbetsplats är där patienten bor. Du får stor frihet att planera och organisera ditt arbete självständigt. Vi erbjuder dej dig en introduktion som anpassas efter dina kunskaper och erfarenheter.
Dina arbetsuppgifter inkluderar:
* Blodtryckskontroll, kateterhantering, såromläggning
* Venprovtagning
* Läkemedelshantering ex. dosettdelning, insulingivning
* Dokumentation i verksamhetssystemet Combine
* Andra arbetsuppgifter kan även förekommaKvalifikationer
Du är utbildad undersköterska alternativt har avklarat minst 3 terminer på sjuksköterskeprogrammet. Ser gärna att du har erfarenhet av arbete inom vård och omsorg, det är meriterande men inget krav.
Du har goda kunskaper i svenska i både tal och skrift, samt god datavana.
B-körkort är ett krav då bil används i tjänsten.
