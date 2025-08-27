Undersköterska till Endoskopimottagning i Ystad
Gör skillnad. Varje dag.
Letar du efter din nästa utmaning där du får utvecklas både i din profession och som person? Då ska du inte tveka att söka dig till oss! Nu välkomnar vi en undersköterska till vår Endoskopimottagning på Lasarettet i Ystad.
Verksamhetsområde (VO) kirurgi, ortopedi, ÖNH intensiv- och perioperativ vård i Ystad består av mottagningsverksamhet, kirurgi- och urologiavdelning samt kirurgiavdelning planerade operationer Ystad. På mottagningarna arbetar vi i team med patienten i fokus. Vi tar emot patienter från primärvården, inneliggande patienter och även från andra sjukhus i Skåne.
På vår mottagning är vi måna om att man ska trivas och kunna utvecklas i sin yrkesroll, och du välkomnas till ett gäng som trivs och har roligt tillsammans.Publiceringsdatum2025-08-27Arbetsuppgifter
I rollen som undersköterska hos oss hjälper du till att assistera vid undersökningar tillsammans med läkare och/eller sjuksköterska. Du sköter allt som rör patienterna såsom mottagande, information och provtagning. Du är viktig för att patienterna ska känna sig trygga under besöket hos oss. Som undersköterska hos oss tar du ett stort ansvar och har möjlighet att utvecklas i din roll.
Mottagningen är öppen måndag till fredag.Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad undersköterska och uppfyller Socialstyrelsens krav om skyddad yrkestitel oavsett om du läst enligt tidigare eller nuvarande programstruktur. Om du har läst enligt tidigare programstruktur välkomnar vi dig med inriktning sjukvård/akutsjukvård. Goda kunskaper i det svenska språket, både i tal och i skrift, är ett krav för tjänsten. Tidigare arbete inom mottagningsverksamhet och kunskap i Melior och PASiS är meriterande.
Som person är du flexibel och gillar att arbeta på fler än en mottagning. Vi värdesätter att du har ett gott bemötande, har en hög servicevilja och god social kompetens. Du utstrålar lugn och har lätt för att se vad den enskilde personen behöver under sitt besök. Du tar egna initiativ till förbättringar som gör att arbetet på enheten utvecklas och du har en önskan att utveckla både din yrkesroll och dina kunskaper inom ditt yrkesområde. Vidare har du en helhetssyn på arbetet och patient med en god förmåga att prioritera och samarbeta. Viktigt för teamet är att du kan se helheten i arbetet och att du är en god lagspelare. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
I den här rekryteringen tillämpar vi löpande urval. Varmt välkommen med din ansökan redan idag!
ÖVRIGT
Du behöver visa upp ett bevis om skyddad yrkestitel från Socialstyrelsen eller ett intyg att du var tillsvidareanställd den 1 juli 2023. Har du inte detta bevis anställs du som omvårdnadsassistent och anställningen är visstid, i väntan på beviset.
På Socialstyrelsens hemsida kan du läsa mer om skyddad yrkestitel för undersköterskor och vilka övergångsregler som gäller https://legitimation.socialstyrelsen.se/skyddad-yrkestitel-for-underskoterska/
Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv - inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård - i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.
