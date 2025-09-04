Undersköterska till Endoskopienheten Växjö
2025-09-04
Endoskopienheten är en del av kirurgkliniken och servar hela regionen med endoskopiska undersökningar samt mindre kirurgiska ingrepp. Vi har en egen operationssal och uppvakningsavdelning där vi vårdar patienter efter ingrepp. Patienterna kommer både hemifrån och från andra avdelningar inom sjukhuset.
Vi utför ett brett spektrum av endoskopiska undersökningar, däribland koloskopier, gastroskopier, cystoskopier, ERCP och ESVL. Undersökningarna genomförs i team bestående av undersköterska, sjuksköterska och läkare, eller skoperande sjuksköterska. På vår operationssal utför vi främst inläggning av pacemakrar och venportar, men även andra mindre kirurgiska ingrepp såsom ljumskbråcks- och åderbråcksoperationer. Här arbetar våra egna operationssköterskor tillsammans med en allmän sjuksköterska, undersköterska och kirurg för att säkerställa en trygg och effektiv vårdprocess.
Hos oss på endoskopienheten arbetar cirka 20 medarbetare. Det är en trygg och erfaren grupp med låg personalomsättning. Två tredjedelar av personalen är sjuksköterskor och en tredjedel undersköterskor. Många har arbetat här länge, vilket bidrar till en stabil och positiv arbetsmiljö där nya medarbetare snabbt känner sig välkomna och trygga.
Vi har ett gott arbetsklimat med hög trivsel och ett öppet samarbetsklimat där alla bidrar till verksamhetens utveckling. Arbetsplatsen är strukturerad och välplanerad med dagliga check in möten samt regelbundna pulsmätningar för att följa upp arbetsmiljön. Vi arbetar i nära samverkan med andra yrkesgrupper vilket bidrar till en effektiv och trygg vårdprocess. Patienten står alltid i centrum och undersköterskorna är en central del av det dagliga arbetet.
I Region Kronoberg är vi 6500 personer som jobbar för kronobergarnas bästa - varje dag! Vi ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och kultur i länet. Vårt mål är att våra medarbetare ska trivas, växa i sin yrkesroll och kunna påverka sin arbetsvardag.
Att arbeta som undersköterska på endoskopienheten innebär ett varierat och tekniskt stimulerande arbete i en högspecialiserad miljö. Du blir en viktig del av ett strukturerat team med fokus på samarbete och där patienten alltid står i centrum.
I rollen ingår bland annat:
* Assistera vid olika typer av undersökningar, såsom koloskopi och gastroskopi, inklusive patientpositionering och hantering av medicinsk-teknisk utrustning.
* Ge stöd och trygghet till patienten före, under och efter undersökning genom tydlig information och ett lugnt bemötande.
* Ansvara för pre- och postoperativ omvårdnad, inklusive övervakning av vitalparametrar på uppvakningsenheten.
* Arbeta med avancerad medicinsk-teknisk utrustning med hög noggrannhet och följa gällande hygienrutiner.
För att du ska känna dig trygg i din roll erbjuder vi en gedigen introduktion på cirka sex till åtta veckor, anpassad efter dina individuella behov. Introduktionen är uppdelad i olika moment koloskopimottagning, gastroskopimottagning; cystoskopimottagning och uppvakningsenheten och innehåller regelbundna reflektioner tillsammans med handledare och chef. Efter introduktionen arbetar du aldrig ensam, utan har alltid en kollega vid din sida på mottagningen eller uppvaket.
Hos oss får du möjlighet att lära dig en helt ny och unik tjänst. Arbetet är spännande och variationsrikt, med inslag av övervakning, teknisk utrustning och nära patientkontakt. Du får vara med och assistera vid undersökningar, ta hand om patienter och bidra till en verksamhet som ständigt utvecklas.Kvalifikationer
* För att vara aktuell för tjänsten ska du vara utbildad undersköterska och ha erfarenhet av arbete inom sjukhusmiljö.
* Du arbetar strukturerat, följer tydliga processer och har god förmåga att samarbeta med olika yrkeskategorier.
* Du bidrar till ett positivt arbetsklimat och är lösningsorienterad, vilket gör att du tryggt kan hantera förändringar i det dagliga arbetet.
* Arbetet kräver att du är trygg i mötet med patienter, har ett lugnt och förtroendeingivande bemötande samt förmåga att skapa trygghet.
* Du behöver vara självständig, ha god samarbetsförmåga och kunna ta ansvar i en varierad vardag.
* Du behöver kunna stå och gå mycket under arbetsdagen, då arbetet kräver fysisk närvaro vid undersökningar och patientnära moment.
* Det är meriterande om du har erfarenhet av övervakning och arbete med medicinteknisk utrustning. Vi ser också gärna att du har ett intresse för det tekniska och medicintekniska området.
Vi rekryterar löpande, vänta därför inte med att skicka in din ansökan!
