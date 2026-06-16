Yrkeslärare till Barn- och fritidskurserna sökes till Olympiaskolan (vux)
Helsingborgs kommun / Gymnasielärarjobb (yrkesämnen) / Helsingborg Visa alla gymnasielärarjobb (yrkesämnen) i Helsingborg
2026-06-16
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Helsingborgs stads målbild lyder "Tillsammans gör vi Helsingborg till en av de bästa städerna att leva och verka i år 2027. Vi når målet med hjälp av samspel och innovation." Målbilden vilar på byggstenarna livskvalitet, innovation och samspel.
Brinner du för elever och lärande samt vill bli en del av ett erfaret och engagerat kollegium på en växande skola? Då är du välkomen med din ansökan till oss på Olympiaskolan!
Om arbetsplatsen
Helsingborgs stads skolor är en resursstark och värdestyrd organisation. Här blir du som medarbetare en viktig del i vår gemensamma vision att skapa den bästa skolan för varje barn och elev.
Olympiaskolan är en växande skola med följande program:
Barn- och fritidsprogrammet
Humanistiska programmet
Introdutionsprogram
Naturvetenskapliga programmet
Samhällsvetenskapliga programmet
Vuxenutbildning personlig assistentPubliceringsdatum2026-06-16Dina arbetsuppgifter
Du kommer bli en del av ett erfaret kollegium som arbetar tillsammans för att stötta sina elever på bästa sätt. Till din hjälp har skolan också ett kompetent och fulltaligt elevhälsoteam som arbetar tillsammans med lärarna för att främja en god måluppfyllelse hos våra elever. På Olympiaskolan arbetar vi också tillsammans med eleverna för att skapa en tillgänglig lärmiljö och goda förutsättningar för varje elev att utmanas i sitt lärande.
Din tjänst kommer att innehålla undervisning i karaktärsämneskurser på Vuxenutbildningen personlig assistent. Du kommer att undervisa i kurser som grundläggande vård och omsorg, människors miljöer, pedagogiskt arbete och socialt arbete. Undervisning i andra kurser på Barn- och fritidsprogrammet kan förekomma liksom APL. Du kommer att arbeta med att anskaffa APL-platser, APL-besök och uppföljning samt med Branschråd och handledarträffar.
Vad vi erbjuder
Vi erbjuder dig ett omväxlande, ansvarsfullt och stimulerande arbete med möjligheter till egen utveckling. Arbetsplatsen är rökfri och hälsomedveten. Som anställd får du ett friskvårdsbidrag på 3000 kronor per år.Kvalifikationer
Vi söker dig som brinner för dina ämnena men ännu mer för att utveckla unga och vuxna. Du är behörig lärare och du har erfarenhet från arbete med yrkesprogram. Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete med APL och är väl förtrogen med rutiner för planering, genomförande och uppföljning av APL. Du har ett relationellt förhållningssätt och god förmåga att anpassa din undervisning efter elevernas behov och förutsättningar. Du är samarbetsinriktad och tar initiativ till samarbete och erfarenhetsutbyte med dina kollegor. Du är duktig på att reflektera över din egen klassrumspraktik och vågar ta plats i pedagogiska och didaktiska diskussioner med kollegor. Du trivs med att jobba med andra och att samarbeta över ämnesgränser.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Att jobba i Helsingborgs stad
Vill du vara med och skapa en bättre stad tillsammans med helsingborgarna? Då ska du jobba i Helsingborgs stad. Här kan du använda din kreativitet och drivkraft till att göra livet lättare och tryggare för våra invånare, besökare och näringsliv. Tillsammans med nyfikna och hjälpsamma kollegor gör du skillnad i människors liv, både idag och i framtiden. Ett bra jobb idag, en bättre stad imorgon.
Här kan du läsa mer om hur det är att jobba i staden: https://helsingborg.se/arbete/sa-ar-det-att-jobba-i-staden/
Övrig information
Tillsättningen av tjänsten kommer att ske under junimånad.
Sista dag att ansöka är 20260623
Anställningsform: Semestertjänst
Omfattning: 50 %
Tillträdesdatum: 20260812 eller enligt överenskommelse
Varaktighet: Tillsvidare
Antal tjänster: 1
I Helsingborgs stad gillar vi olika. Vi strävar efter att våra medarbetare ska spegla våra invånare och värnar om det värde som jämn könsfördelning samt mångfald tillför våra verksamheter. Tjänsten tillsätts under förutsättning att tjänsten inte behöver tas i anspråk för redan tillsvidareanställda medarbetare. Om du blir erbjuden tjänst inom förskola och skola eller öppen fritidsverksamhet ska du uppvisa giltigt utdrag från polisens belastningsregister. För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Helsingborgs stad använder vi rekryteringsverktyget ReachMee. Därför ber vi dig att skicka in din ansökan via ReachMee genom att klicka på ansökningslänken i annonsen. I ansökan ska CV och övriga för tjänsten relevanta handlingar bifogas, exempelvis utbildningsbevis eller yrkeslegitimation. Du kommer även få besvara urvalsfrågor. Du som söker jobb och har skyddade personuppgifter ska kontakta rekryterande chef i annonsen som kommer guida dig vidare för en säker ansökningsprocess. Du ska inte ansöka digitalt via ansökningslänken. Då vi inför denna rekrytering redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda undanber vi oss vänligen men bestämt att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Helsingborgs Kommun
(org.nr 212000-1157), https://helsingborg.se/
Stortorget 17 (visa karta
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251 89 HELSINGBORG Arbetsplats
Helsingborgs stad Kontakt
Biträdande rektor
Marika Davidsson marika.davidsson@helsingborg.se Jobbnummer
9967062