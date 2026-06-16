Specialpedagog Filbornaskolan
Helsingborgs kommun / Speciallärarjobb / Helsingborg Visa alla speciallärarjobb i Helsingborg
2026-06-16
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Vill du vara med och göra skillnad i en miljö där kunskap och idrott möts? På Filbornaskolans idrottsgymnasium blir du en central del av elevernas utveckling - där skolbiblioteket fungerar som en viktig resurs för både studier och framtidsdrömmar. Här arbetar du nära engagerade kollegor och motiverade elever med höga ambitioner.
Om arbetsplatsen
Helsingborgs stads skolor är en resursstark och värdestyrd organisation. Här blir du som medarbetare en viktig del i vår gemensamma vision att skapa den bästa skolan för varje barn och elev.
Filbornaskolan är en dynamisk och elevfokuserad arbetsplats. Här möts fem nationella program, introduktionsprogram och anpassad gymnasieskola i en flexibel och inkluderande verksamhet. Den starka gemenskapen genomsyrar hela skolan - mellan såväl elever som personal - och skapar en miljö där alla får möjlighet att utvecklas.
Filbornaskolan är ett av landets största idrottsgymnasier med cirka 850 elever. Här möts elever i en pulserande miljö där idrottsprofilen med bl.a RIG/NIU/LIU skapar energi, stolthet och en stark gemenskapPubliceringsdatum2026-06-16Dina arbetsuppgifter
Som vikarierande specialpedagog ansvarar du för att upprätthålla kontinuiteten i det pågående specialpedagogiska arbetet. Uppdraget innebär att ge stöd till elever i behov av särskilt stöd, samverka med lärare kring anpassningar och stödinsatser samt följa upp pågående åtgärder. I rollen ingår även dokumentation, handledning till personal vid behov och deltagande i elevhälsorelaterade insatser för att säkerställa en trygg och fungerande skolvardag för eleverna
Vad vi erbjuder
Vi erbjuder dig ett omväxlande, ansvarsfullt och stimulerande arbete med möjligheter till egen utveckling. Arbetsplatsen är rökfri och hälsomedveten. Som anställd får du ett friskvårdsbidrag på 3000 kronor per år.Kvalifikationer
Vi söker en specialpedagog med en positiv elevsyn och ett inkluderande förhållningssätt. Du har god förmåga att stödja och handleda lärare i arbetet med anpassningar och särskilt stöd samt erfarenhet av att följa upp, utvärdera och utveckla pedagogiska insatser. Du arbetar strukturerat, samarbetsinriktat och med fokus på att skapa goda förutsättningar för varje elevs lärande och utveckling
Att jobba i Helsingborgs stadhttps://helsingborg.se/arbete/sa-ar-det-att-jobba-i-staden/https://helsingborg.se/arbete/sa-ar-det-att-jobba-i-staden/
Här kan du läsa mer om hur det är att jobba i staden: https://helsingborg.se/arbete/sa-ar-det-att-jobba-i-staden
Övrig information
Sista dag att ansöka är 260624, intervjuer genomförs på fredag 2676 mellan kl 13-15.
Anställningsform: Visstidsanställning
Omfattning: 60%
Tillträdesdatum: 260811 eller enligt överenskommelse
Varaktighet: 261109
Antal tjänster: 1
I Helsingborgs stad gillar vi olika. Vi strävar efter att våra medarbetare ska spegla våra invånare och värnar om det värde som jämn könsfördelning samt mångfald tillför våra verksamheter.Tjänsten tillsätts under förutsättning att tjänsten inte behöver tas i anspråk för redan tillsvidareanställda medarbetare.Om du blir erbjuden tjänst inom förskola och skola eller öppen fritidsverksamhet ska du uppvisa giltigt utdrag från polisens belastningsregisterFör att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Helsingborgs stad använder vi rekryteringsverktyget ReachMee. Därför ber vi dig att skicka in din ansökan via ReachMee genom att klicka på ansökningslänken i annonsen. I ansökan ska CV och övriga för tjänsten relevanta handlingar bifogas, exempelvis utbildningsbevis eller yrkeslegitimation. Du kommer även få besvara urvalsfrågor.Du som söker jobb och har skyddade personuppgifter ska kontakta rekryterande chef i annonsen som kommer guida dig vidare för en säker ansökningsprocess. Du ska inte ansöka digitalt via ansökningslänken. Då vi inför denna rekrytering redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda undanber vi oss vänligen men bestämt att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Helsingborgs Kommun
(org.nr 212000-1157), https://helsingborg.se/
Stortorget 17 (visa karta
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251 89 HELSINGBORG Arbetsplats
Helsingborgs stad Kontakt
Rektor
Ida Liedholm ida.liedholm@helsingborg.se Jobbnummer
9967058