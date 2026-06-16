UX/UI-designer som vill utvecklas på ledande teknikbolag!
Framtiden i Sverige AB / Datajobb / Lund Visa alla datajobb i Lund
2026-06-16
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Nu har du chansen att bli en del av ett internationellt bolag i Lund där du kommer få arbeta med internationella projekt inom UX och UI-design.
OM ROLLEN
I rollen som UX/UI-designer med fokus på UI kommer du att arbeta med att designa och vidareutveckla gränssnitt för en ny mjukvaruprodukt. Ditt arbete handlar främst om att bygga vidare på befintlig design och skapa nya features i nära samarbete med utvecklingsteamet.
Du kommer att arbeta i Figma och ta fram genomtänkta och användarvänliga UI-lösningar. Rollen innebär ett nära samarbete med en senior UX-designer som leder det övergripande designarbetet, medan du driver och genomför designuppgifterna.
Du blir en del av ett UX-team i Lund och samarbetar även med utvecklingsteam i Europa, resor kan förekomma cirka var sjätte vecka.
Exempel på arbetsuppgifter:
• Designa UI och nya features i Figma för en komplex mjukvaruprodukt
• Vidareutveckla och förbättra befintlig design
• Samarbeta nära utvecklare för att säkerställa genomförbar och effektiv design
• Bidra till designbeslut och argumentera för lösningar i en teknisk kontext
VEM SÖKER VI?
Vi söker dig som har ett starkt driv och ett genuint intresse för både design och teknik. Du trivs i en miljö där du får ta ansvar och självständigt driva ditt arbete framåt, samtidigt som du är en lagspelare som uppskattar samarbete.
Du är trygg i din kompetens och vågar stå upp för dina designbeslut, samtidigt som du är nyfiken på andras perspektiv och vill förstå de tekniska förutsättningarna bakom lösningarna.
Vi tror att du har:
• Kunskaper i UX/UI-design med intresse för och fokus på UI
• Eftergymnasial utbildning inom till exempel interaktionsdesign, informations- och kommunikationsteknik eller likvärdig.
• Goda kunskaper i Figma
• Flytande engelska i tal och skrift
Meriterande:
• Svenska i tal och skrift
• Arbetserfarenhet från tekniskt avancerad miljö
OM FRAMTIDEN
Vi på Framtiden arbetar med både bemanning och rekrytering och vill göra skillnad i människors liv. Vi hjälper människor att hitta rätt jobb och rätt kollega.
Du kommer initialt att vara anställd av Framtiden, uppdraget är tidsbestämt men med goda möjligheter till förlängning eller anställning hos kund.
REKRYTERINGSPROCESS
• Telefonintervju
• Intervju med rekryterare
• Referenstagning
• Intervju med kund
VILLKOR
Start: Omgående
Plats: Lund
Arbetstider: 08:00–17:00 flextid
Omfattning: 1/9 – 31/12 med möjlighet till förlängning
Vi ser fram emot din ansökan – urval sker löpande! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "ZR_52770_JOB". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Framtiden i Sverige AB
(org.nr 556686-5142), https://www.framtiden.com
220 02 LUND Arbetsplats
Framtiden AB Kontakt
Emma Dicksson emma.d@framtiden.com Jobbnummer
9967056