Barnskötare till Barnens Montessoriakademi Torstenssonsgatan
Barnens Montessoriakademi Östermalm AB / Barnskötarjobb / Stockholm Visa alla barnskötarjobb i Stockholm
2026-06-16
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Varmt välkommen till oss på Barnens MontessoriAkademi!
Vi sätter barnen i centrum och vår mångsidiga verksamhet skapar möjligheter för varje barn att utvecklas och hitta sina intressen. Vår verksamhet grundar sig på montessoripedagogiken och Lpfö18.
Vi erbjuder nu en erfaren, engagerad och pålitlig barnskötare ett vikariat på vår yngrebarnsavdelning från augusti 2026 fram till januari 2027 med stora möjligheter till förlängning.Publiceringsdatum2026-06-16Kvalifikationer
Vi söker dig med mycket engagemang och stort intresse av att stötta våra yngsta barn i deras utveckling. Du har erfarenhet av introduktion av nya barn och kommer att ansvara för en grupp barn. Du ska ha god samarbetsförmåga, vara ansvarstagande och ha ett empatiskt bemötande. Du ska uppskatta daglig utevistelse och ha hög närvaro. Du handlar enlighet med fattade beslut, läroplanen och förskolans riktlinjer. Vi har höga ambitioner för våra barns lärande och utveckling.
För att kunna jobba som vikarie i förskola krävs ett giltigt registerutdrag (inte äldre än ett år) från polisens belastningsregister.
Anställningsvillkor
• Anställningsform: Visstidsanställning
• Anställningens omfattning: Heltid
Tillträde: Från 10 augusti 2026
Varmt välkommen med din ansökan bestående av CV samt personligt brev via mejl:katarina.karlsson@bma.nu Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-08
E-post: katarina.karlsson@bma.nu Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Vikariat Torsten". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Barnens Montessoriakademi Östermalm AB
(org.nr 556507-5586)
Torstenssonsgatan 15 (visa karta
)
114 56 STOCKHOLM Arbetsplats
Barnens Montessori Akademi Torsten Kontakt
Rektor
Katarina Buijsen katarina.karlsson@bma.nu Jobbnummer
9967066