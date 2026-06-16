Lärare Sv/SO 4-9. Holstagårdsskolan
Helsingborgs kommun / Grundskollärarjobb / Helsingborg Visa alla grundskollärarjobb i Helsingborg
2026-06-16
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Vi behöver utöka verksamheten med en ny stjärna. Är det du? Välkommen med din ansökan redan idag!
Om arbetsplatsen
Helsingborgs stads skolor är en resursstark och värdestyrd organisation. Här blir du som medarbetare en viktig del i vår gemensamma vision att skapa den bästa skolan för varje barn och elev.
Holstagårdsskolan är en familjär skola i Laröd för elever i årskurs F-9. Hos oss är är det viktigt med ett elevnära ledarskap, kollegialt samarbete och en ambition att skapa en bra skola för alla elever. Inför nästa läsår behöver vi anställa en lärare till årskurserna F-3.Publiceringsdatum2026-06-16Dina arbetsuppgifter
I arbetet ingår att undervisa i svenska och SO-ämnena. Du kommer att bli en del av vårt lärarlag som arbetar tillsammans med elevernas utveckling och lärande för eleverna. Du erbjuds ett varierat arbete där du ansvarar för planering, genomförande och utvärdering av undervisningen. Du samarbetar med övriga pedagoger, vårdnadshavare, elevhälsan och skolledning för att skapa ett sammanhang som gynnar elevernas kunskapsutveckling och mående. Mentorsansvar i årskurs 5 tillsammans med kollega ingår också i arbetet.
Vad vi erbjuder
Vi erbjuder dig ett omväxlande, ansvarsfullt och stimulerande arbete med möjligheter till egen utveckling. Arbetsplatsen är rökfri och hälsomedveten. Som anställd får du ett friskvårdsbidrag på 3000 kronor per år. Kvalifikationer
Du ska vara legitimerad lärare för aktuell tjänst.
Pedagogisk skicklighet och ett genuint engagemang för elevers lärande, utveckling och välmående.
God ledarskapsförmåga och duktig på att skapa relationer till elever, kollegor och vårdnadshavare.
God förmåga att skapa strukturer, inspirera och anpassa undervisningen efter elevgruppens behov.
Van att arbeta både självständigt och i arbetslag – du bidrar med idéer och tar ansvar för helheten.
Trygg i att använda digitala verktyg och undervisningsplattformar som en naturlig del av undervisningen.
Lösningsorienterad och nytänkande – du har ett intresse för att utveckla och förbättra undervisningsmetoder.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Att jobba i Helsingborgs stad
Vill du vara med och skapa en bättre stad tillsammans med helsingborgarna? Då ska du jobba i Helsingborgs stad. Här kan du använda din kreativitet och drivkraft till att göra livet lättare och tryggare för våra invånare, besökare och näringsliv. Tillsammans med nyfikna och hjälpsamma kollegor gör du skillnad i människors liv, både idag och i framtiden. Ett bra jobb idag, en bättre stad imorgon.
Här kan du läsa mer om hur det är att jobba i staden: https://helsingborg.se/arbete/sa-ar-det-att-jobba-i-staden/
Övrig information
Vi kallar till intervju löpande så välkommen med din ansökan redan idag.
Sista dag att ansöka är 2026-06-26
Anställningsform: Tillsvidare
Omfattning: 100%
Tillträdesdatum: 2026-08-11 eller enligt överenskommelse
Antal tjänster: 1
I Helsingborgs stad gillar vi olika. Vi strävar efter att våra medarbetare ska spegla våra invånare och värnar om det värde som jämn könsfördelning samt mångfald tillför våra verksamheter.Tjänsten tillsätts under förutsättning att tjänsten inte behöver tas i anspråk för redan tillsvidareanställda medarbetare.Om du blir erbjuden tjänst inom förskola och skola eller öppen fritidsverksamhet ska du uppvisa giltigt utdrag från polisens belastningsregisterFör att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Helsingborgs stad använder vi rekryteringsverktyget ReachMee. Därför ber vi dig att skicka in din ansökan via ReachMee genom att klicka på ansökningslänken i annonsen. I ansökan ska CV och övriga för tjänsten relevanta handlingar bifogas, exempelvis utbildningsbevis eller yrkeslegitimation. Du kommer även få besvara urvalsfrågor.Du som söker jobb och har skyddade personuppgifter ska kontakta rekryterande chef i annonsen som kommer guida dig vidare för en säker ansökningsprocess. Du ska inte ansöka digitalt via ansökningslänken. Då vi inför denna rekrytering redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda undanber vi oss vänligen men bestämt att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Helsingborgs Kommun
(org.nr 212000-1157), https://helsingborg.se/
Stortorget 17 (visa karta
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251 89 HELSINGBORG Arbetsplats
Helsingborgs stad Kontakt
Rektor
Marina Ljungdahl Karlsson marina.ljungdahlkarlsson@helsingborg.se +46732703094 Jobbnummer
9967065