Undersköterska till Ekbacken/Möjetorps hemtjänst
Linköpings kommun / Undersköterskejobb / Linköping
2026-01-13
Tjänsten är placerad inom Vård- och omsorgsförvaltningen som är en av åtta förvaltningar i Linköpings kommun. Vård- och omsorgsförvaltningen ansvarar för kommunens äldreomsorg, hälso- och sjukvård, myndighetsutövning, beställning av insatser samt bedriver vård och omsorg i egen regi. Vi arbetar kvalitetsmedvetet och professionellt för att göra varje dag så bra som möjligt för Linköpingsbor som behöver oss.Vill du förgylla vardagen och förbättra livskvaliteten för Linköpingsborna? Hos oss kan du göra en viktig skillnad och bidra till att göra Linköping till en bättre plats. Välkommen till oss!Publiceringsdatum2026-01-13Arbetsuppgifter
Välkommen till Ekbacken/Möjetorps hemtjänst och trygghetsboende. Vi söker nu en engagerad medarbetare som vill göra skillnad i vardagen för våra boende!
Som undersköterska hos oss startar du dagen med att hämta din telefon och få en överblick över dagens planering. Därefter besöker du brukarna till fots, med cykel eller bil och ger stöd och omsorg utifrån deras individuella behov och önskemål, i enlighet med IBIC (Individens Behov i Centrum). Arbetsuppgifterna varierar och kan omfatta personlig omvårdnad, hjälp vid måltider, social samvaro, städning, matlagning, inköp och tvätt. Du utför även hälso- och sjukvårdsuppgifter efter delegering från sjuksköterska.
Arbetet är självständigt men du har alltid nära till kollegornas stöd. Du samarbetar med hemsjukvården, rehabiliteringspersonal, ledning och administration. I rollen ingår att vara kontaktperson för ett antal brukare, att upprätta och dokumentera genomförandeplaner samt att hålla kontakt med anhöriga och andra vårdinstanser. All dokumentation sker i det digitala journalsystemet Treserva.
Tjänsten är på 100 % och arbetstiderna är förlagda till dag, kväll och varannan helg.
Din arbetsplats
Ekbackens hemtjänst och Möjetorps trygghetsboende ligger i området Ekholmen/Hjulsbro. Möjetorps trygghetsboende, som finns på Tallholmsvägen i Hjulsbro, består av 16 trygghetslägenheter där de boende får stöd av hemtjänsten. Boendet har en trivsam uteplats vid matsalen och omges av grönska. Utöver insatserna på trygghetsboendet ger vi även stöd till omkring 90-100 personer som bor kvar hemma i Ekholmen och Hjulsbro. Vår arbetsgrupp utgår från ljusa och trevliga lokaler vid Ekbackens vårdboende på Kvinnebyvägen i Ekholmen. För hembesök använder vi cykel, bil eller går till fots.
Hos oss blir du en del av ett positivt och sammansvetsat team på cirka 25 medarbetare, främst undersköterskor. Vi samarbetar tätt med sjuksköterskor och rehabiliteringsteam för att möta varje individs behov på bästa sätt. Vi värdesätter gemenskap och en god arbetsmiljö, därför samlas vi regelbundet efter morgonbesöken för att stämma av brukarnas situation och utbyta erfarenheter. Var fjärde vecka håller vi arbetsplatsträffar (APT) där vi diskuterar utvecklingsfrågor och arbetar för ständig förbättring.
Du som söker
Vi söker dig som är utbildad undersköterska. Du har erfarenhet av att arbeta inom vård, stöd och omsorg och är van vid delegerade hälso- och sjukvårdsuppgifter. Har du tidigare jobbat inom hemtjänst och har kännedom om att arbeta utifrån ett salutogent förhållningssätt, ett lågaffektivt bemötande och IBIC (individens behov i centrum) ser vi det som meriterande.
Du behöver känna dig trygg med digitala verktyg och kunna dokumentera och journalföra ditt arbete. Arbetet i äldreomsorgen innebär många möten med människor och en hel del dokumentation, så du behöver ha goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift. Du behöver även kunna cykla, då det är en del av vardagen hos oss.
Som person är du självgående och tar ansvar, men du trivs också med att samarbeta. Du är lyhörd och kommunicerar på ett tydligt sätt. Du har ett stort mått av empati och kan anpassa dig när situationen förändras.
I den här rekryteringsprocessen förekommer språktest. Varmt välkommen med din ansökan!
Övrig information
När du söker en tjänst i Linköpings kommun registrerar du din ansökan genom inloggning via e-legitimation (såsom BankID eller FrejaID) istället för e-postadress. Saknar du e-legitimation? Vänligen kontakta ansvarig HR-konsult eller chef, så hjälper de dig att registrera din ansökan.
Tillträde: Enligt överenskommelse
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Sysselsättningsgrad: 100 %
Antal lediga befattningar: 1
Ref. nr: 16380
I denna ansökan bifogar du inget personligt brev.
Ditt engagemang gör oss bättre
Inom Linköpings kommun finns många möjligheter, massor av kunskap och olika ansvarsområden. Vi jobbar tillsammans där din ansvarskänsla är en värdefull drivkraft. Med ditt engagemang är du med och bidrar till att göra Linköping ännu bättre. Ersättning

Enligt avtal
Kontakt
Verksamhetschef
Liridona Sallahu liridona.sallahu@linkoping.se 013-205101
