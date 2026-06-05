Operatör sökes till sågverk utanför Ullared
Uniflex AB / Sågverksoperatörsjobb / Falkenberg Visa alla sågverksoperatörsjobb i Falkenberg
2026-06-05
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Vi söker nu en operatör till ett sågverk utanför Ullared. I rollen bidrar du till att produktionen fungerar smidigt genom att övervaka och hantera materialflödet, identifiera och åtgärda störningar samt säkerställa kvaliteten i produkterna. Du arbetar både med visuell kontroll och mätning.
Detta är ett konsultuppdrag där du blir anställd hos Uniflex och uthyrd till en av våra kunder inom industrin.
Du kommer att jobba 06:00-17:00 fyra dagar i veckan på ett rullande schema.
Arbetet innefattar att:
uppmärksamma och rapportera underhållsbehov
göra maskininställningar vid förändringar i produktionen
utföra enklare felsökning och reparationer
Du blir en del av ett sammansvetsat team där samarbete, kommunikation och förmågan att både ge och ta instruktioner är avgörande för att lyckas.
Arbetet är flexibelt, vilket innebär att du även kan få stötta andra delar av verksamheten och bredda din kompetens.
Kvalifikationer Vi lägger stor vikt vid din personlighet och din vilja att utvecklas – tidigare erfarenhet är inte avgörande då du får den introduktion och utbildning som krävs på plats.
Vi tror att du:
är nyfiken och vill lära dig nya saker
har ett tekniskt intresse och trivs i en produktionsmiljö
arbetar strukturerat och tar ansvar för dina arbetsuppgifter
är positiv och bidrar till ett gott samarbete i grupp
känner dig trygg med att arbeta med maskiner och har grundläggande datorvana
uttrycker dig väl på svenska
Truckkort för motviktstruck är meriterande, men inget krav.
Om verksamheten:
Eventuella namngivna referenter bör ha kännedom om att de finns i dina ansökningshandlingar. Urvalet sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan annonstiden har löpt ut.
Uniflex är ett auktoriserat bemanningsföretag som arbetar med uthyrning och rekrytering. Uniflex finns i Sverige, Norge och Finland. I Sverige är vi drygt 3 000 anställda och finns på ett 40 tal orter. Vi är medlemmar i Almega Kompetensföretagen samt Byggföretagen och har kollektivavtal med LO, Byggnads, Unionen och Akademikerförbunden. Uniflex är kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöcertifierade enligt ISO 9001, ISO 14001 samt ISO 45001.
På Uniflex ser vi våra medarbetare som vår viktigaste tillgång och därför erbjuder vi följande:
• Kollektivavtal
• Tjänstepension
• Friskvårdsbidrag och andra personalförmåner
• Försäkringar
• Marknadsmässig lön
• Karriär och utveckling
Vi söker ständigt efter nya kollegor som arbetar i enighet med våra värderingar passion & execution. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7860121-2039345". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Uniflex AB
(org.nr 556637-0341), https://karriar.uniflex.se
311 30 FALKENBERG Kontakt
Rebecca Stenberg Linné rebecca.stenberg-linne@uniflex.se Jobbnummer
9950687