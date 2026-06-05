Interim Enhetschef - Nyköping | Omgående start
OIO Väst AB / Administratörsjobb / Stockholm Visa alla administratörsjobb i Stockholm
2026-06-05
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Om rollen
Som Interim Enhetschef ansvarar du för ledning av två specialistteam under tiden en permanent chef rekryteras. Fokus ligger på personalledning, arbetsmiljö, grupputveckling och att identifiera utvecklings- och förbättringsområden i verksamheten.
Du kommer att arbeta nära avdelningsledningen och fungera som ett stöd för både medarbetare och verksamhet under en period av förändring.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Leda och stötta medarbetare i det dagliga arbetet.
Ansvara för arbetsmiljö- och personalfrågor.
Hantera svåra samtal och uppföljning av medarbetare.
Identifiera utvecklingsbehov på individ-, grupp- och verksamhetsnivå.
Bidra till grupputveckling och förbättrade arbetssätt.
Säkerställa struktur, tydlighet och framdrift i verksamheten.
Ta fram analyser och rekommendationer kring utvecklings- och åtgärdsbehov.
Samverka nära verksamhetsledning och andra nyckelintressenter.
Rollen kräver ett tryggt ledarskap, god analytisk förmåga och erfarenhet av att snabbt skapa förtroende i nya miljöer.
Vem vi söker
Vi söker dig som har erfarenhet av chefs- eller ledningsuppdrag med personalansvar och som är van att arbeta i verksamheter där förändring, utveckling och samarbete står i fokus.
Du är en person som vågar ta tag i komplexa personalfrågor samtidigt som du har förmågan att skapa engagemang, trygghet och tydlighet i gruppen. Du är analytisk, kommunikativ och har lätt för att omsätta observationer och analyser till konkreta åtgärder.
Vi tror att du har:
Erfarenhet av chefsuppdrag eller interimchefsuppdrag med personalansvar.
Erfarenhet av förändringsledning och verksamhetsutveckling.
God kunskap inom arbetsgivaransvar och arbetsmiljöarbete.
Erfarenhet av medarbetaruppföljning och svåra samtal.
Förmåga att analysera gruppdynamik och organisatoriska utmaningar.
Erfarenhet av offentlig sektor, myndighet eller annan reglerad verksamhet.
Meriterande:
Erfarenhet från statlig eller kommunal verksamhet.
Erfarenhet av samhällsbyggnads-, plan- eller kulturmiljörelaterade verksamheter.
Erfarenhet av att arbeta nära ledningsgrupper under chefsrekryteringar.
Akademisk utbildning inom exempelvis beteendevetenskap, HR, ledarskap, organisation eller närliggande område.
Om anställningen
Detta är ett konsultuppdrag där du blir anställd som konsult av OIO.
Arbetsvillkor & förmåner:
Start: Omgående.
Placering: Nyköping.
Omfattning: Deltid enligt överenskommen plan.
Uppdragslängd: Initialt under juni med möjlighet till viss förlängning.
Arbetsmodell: På plats.
Ansök redan idag! Urval sker löpande och uppdraget kan tillsättas innan sista ansökningsdag. Rekryteringsprocessen hanteras av OIO.
Om OIO
Vår passion är att hjälpa dig till rätt roll och arbetsplats. Vi är samtidigt medvetna om att du är kräsen och väljer med omsorg inför nästa karriärsteg, det skulle vi också göra. Därför arbetar vi dedikerat i rekryteringsprocessen för att lära känna dig och dina ambitioner. Vi tror nämligen att människor på rätt plats har större chans att nå sin fulla potential. Genom schyssta, okrångliga anställningsvillkor samt ett närvarande ledarskap arbetar vi därefter aktivt med ditt engagemang och din utveckling. På så vis strävar vi efter att bli en självklar karriärpartner för dig. We are as picky as you are. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare OIO Väst AB
(org.nr 559351-5835)
Skeppsbron 38 (visa karta
)
111 30 STOCKHOLM Arbetsplats
OIO Jobbnummer
9950693