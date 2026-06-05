Administratör till VO obstetrik och gynekologi i Lund
Region Skåne, Skånes universitetssjukhus SUS / Administratörsjobb / Lund Visa alla administratörsjobb i Lund
2026-06-05
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Gör skillnad. Varje dag.
Tillsammans skapar vi en organisation där vi trivs, utvecklas och känner stolthet, och där vi bidrar på riktigt.
Nu söker vi en administratör till vår specialistmödravårdsmottagning i Lund. Vill du ha ett spännande uppdrag där du bidrar till god service och utvecklar den administrativa verksamheten tillsammans med engagerade kollegor? Då kan detta vara rätt tjänst för dig.
Den administrativa enheten i Lund består av cirka 25 medarbetare som arbetar inom gynekologi och obstetrik. Vi är organiserade i team för öppenvård och slutenvård inom olika specialiteter. Motsvarande organisation finns i Malmö och vi samverkar över ortsgränserna med ett gemensamt ansvar för det administrativa arbetet.
Verksamheten omfattar flera högspecialiserade områden, vilket gör arbetet både utvecklande och meningsfullt. Hos oss bidrar du till att göra skillnad för kvinnorna som söker vård, för dina kollegor och för dig själv. Vi värdesätter trivsel lika högt som kvalitet och arbetar ständigt för att ge bästa möjliga service.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-05Arbetsuppgifter
Som administratör inom specialistmödravården har du ett varierat och stimulerande arbete.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter innefattar:
• Remisshantering
• Handläggning av inkommande post
• Telefonservice
• Tidsbokning
• Hantering av 1177
• Registrering och kodning
• Kvalitetssäkring av administrativa uppgifter
Andra administrativa uppgifter förekommer och kan anpassas utifrån din kompetens och ditt intresse.
Arbetet sker både självständigt och i team. Du förväntas vara delaktig i förbättringsarbete kring rutiner, arbetssätt och verksamhetsutveckling.Kvalifikationer
Vi söker dig som arbetar strukturerat och självständigt och som trivs i en verksamhet där tempot tidvis är högt. Du planerar, organiserar och prioriterar ditt arbete effektivt samt säkerställer en hög kvalitet i det du gör. Du är flexibel och har ett lösningsorienterat förhållningssätt. Du möter patienter i olika livssituationer och har därför ett professionellt och respektfullt bemötande tillsammans med en hög servicekänsla. Vidare har du god samarbetsförmåga och bidrar aktivt till ett positivt arbetsklimat. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Gällande de formella kraven ser vi att du har:
• Avslutad och godkänd gymnasieutbildning
• Minst två års erfarenhet av administrativt arbete
• Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
• Goda kunskaper i Microsoft Office
Det är meriterande om du har:
• Eftergymnasial utbildning inom administration, exempelvis medicinsk sekreterarutbildning eller annan relevant utbildning
• Erfarenhet av administrativt arbete inom hälso- och sjukvård, gärna inom kvinnosjukvård
• Kunskap i systemen Obstetrix och Pasis
Vi tillämpar löpande urval i denna rekrytering, så vänta inte med din ansökan.
Varmt välkommen att söka redan idag!
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och en hållbar utveckling i hela Skåne. Vårt högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs direkt av invånarna i Skåne. Region Skåne är en värderingsstyrd organisation som arbetar med värderingarna välkomnande, drivande, omtanke och respekt i allt vi gör.
Skånes universitetssjukhus (Sus) finns i Lund och Malmö och är landets tredje största sjukhus. Sus är ett kunskapsnav för hälso- och sjukvård i livets alla skeden på regional, nationell och internationell nivå. Våra 12 000 medarbetare är med och driver utvecklingen inom universitetssjukhusets tre uppdragsområden: vård, forskning och utbildning. Hos oss får du arbeta i en värderingsstyrd organisation som utvecklar hälso- och sjukvården tillsammans med patienter och deras närstående. Välkommen!
På https://www.skane.se/ledigajobb
kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.
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Sista dag att ansöka är 2026-06-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C330301". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Skåne
(org.nr 232100-0255)
Region Skåne (visa karta
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291 89 SKÅNE Arbetsplats
Region Skåne, Skånes universitetssjukhus SUS Kontakt
Enhetschef
Carin Ekström 040-33 39 33 Jobbnummer
9950681