Konsultchef med fokus på White Collar
NearYou Sverige AB / Ekonomichefsjobb / Vårgårda Visa alla ekonomichefsjobb i Vårgårda
2026-06-05
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, Ale
, Alingsås
, Vara
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos NearYou Sverige AB i Vårgårda
, Herrljunga
, Ale
, Alingsås
, Vara
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-05Om företaget
NearYou är ett rekryterings- och bemanningsföretag med kontor i 17 städer. Vi har gått från att vara ett bolag bland andra i branschen till att också bli en samhällsaktör. Med oss som partner och arbetsgivare lovar vi att ge mer av det vi är bäst på. Vi är bäst på att vara nära, mänskliga och en motpol till stress, människor som statistik och en alltför opersonlig digitalisering. Vi är hos dig, ett handslag, ett löfte. För dig som kandidat innebär det en aktör som backar dig, oavsett var i karriären du är och vill vara. Vi vill vara tryggheten i en snabb värld. Vi stöttar, utmanar och frågar hur det går. Helt naturligt, tycker vi. Läs gärna mer om oss på www.nearyou.se
Tjänstebeskrivning
Vill du vara med och utveckla affären framåt – och samtidigt bygga starka relationer med både kunder och konsulter?
Nu söker vi en konsultchef med fokus på white collar till vårt team i Vårgårda.
Som konsultchef hos oss får du en central roll i att driva och utveckla affären inom white collar i vårt marknadsområde. Du arbetar nära både kunder och konsulter, med ansvar för hela processen – från första kontakt till uppföljning och vidare utveckling.
Rollen innebär att du:
• Bygger och utvecklar långsiktiga kundrelationer
• Identifierar behov och skapar affärsmöjligheter
• Matchar rätt kompetens till rätt uppdrag
• Arbetar med rekrytering genom annonsering, urval och intervjuer
• Ansvarar för introduktion, uppföljning och utveckling av konsulter
Det är en varierande roll där du både arbetar strategiskt och operativt – med stort eget ansvar och möjlighet att påverka.Kvalifikationer
Vi söker dig som drivs av att skapa affärer och bygga relationer. Du trivs i en roll där tempot är högt och där du får kombinera struktur med flexibilitet.
Vi tror att du:
Har ett starkt eget driv och tar initiativ
• Tycker om att utveckla affärer och skapa nya möjligheter
• Har förståelse för, eller vill snabbt sätta dig in i, white collar-marknaden
• Är trygg i att arbeta självständigt men också en självklar lagspelare
• Är strukturerad i ditt arbetssätt och gillar att ha koll på detaljer
Erfarenhet från liknande roll är meriterande, men vi lägger stor vikt vid personlighet och potential.
Vem är du?
Övrig information
På Vårgårdakontoret arbetar du i ett härligt gäng med hög ambitionsnivå, där vi samtidigt verkligen prioriterar att ha kul på vägen! Kulturen präglas av engagemang, höga ambitioner och glädje. Vi arbetar med tydligt fokus på kvalitet och leveransprecision, med målet att skapa värde för både kunder, kandidater och medarbetare.
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Vill du veta mer om oss eller tjänsten?
Välkommen att kontakta Marknadsområdeschef Sofie Åkerberg på sofie.akerberg@nearyou.se
eller på 0735-353580
Urval sker löpande. På grund av semestertider kan processen komma att förlängas något.
Notera att vi inte tar emot ansökningar via mail.
Du söker tjänsten via vår hemsida www.nearyou.se
Vi ser fram emot din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare NearYou Sverige AB
(org.nr 556600-7273), https://nearyou.se
Wallentinsvägen 11 (visa karta
)
447 37 VÅRGÅRDA Arbetsplats
NearYou Vårgårda AB Kontakt
Sofie Åkerberg sofie.akerberg@nearyou.se Jobbnummer
9950688