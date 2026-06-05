Produktionsmedarbetare för kommande uppdrag i Varberg
Uniflex AB / Montörsjobb / Varberg Visa alla montörsjobb i Varberg
2026-06-05
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Vi söker just nu produktionsmedarbetare till kommande uppdrag i Varberg med omnejd. Du får gärna ha tidigare erfarenhet från industri och produktion och vara van vid att jobba i linjeproduktion. Arbetstiderna kan variera beroende på uppdrag, men vanligast är att du jobbar dagtid alternativt tvåskift.
Du kommer att vara anställd hos oss på Uniflex, men uthyrd till kund på uppdrag.
Vem är du?
Vi söker dig som har erfarenhet från industri och produktion. Det är ett stor plus om du är händig och är i god fysisk form. Som person ska du vara en lagspelare som gillar att samarbeta och du ska vara bra på att kommunicera. Du är ansvarsfull och noggrann i det du gör. Vi behov kan du få hoppa in och hjälpa till i olika delar av produktionen så du får gärna vara flexibel.
Krav:
• Erfarenhet från industri och produktion
• Van att jobba med olika typer av verktyg
• Kunskaper kring ritningsläsning
• Datorvana
• Goda kunskaper i svenska (skrift och tal)
• B-körkort
Meriterande:
• God systemvana eller erfarenhet av CNC
• Truckkort A+B
Låter detta intressant? Skicka in din ansökan redan idag! Urvalet sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden har löpt ut.
Eventuella namngivna referenser bör ha kännedom om att de finns i dina ansökningshandlingar.
Om verksamheten
Uniflex är ett auktoriserat bemanningsföretag som arbetar med uthyrning och rekrytering. Uniflex finns i Sverige, Norge och Finland. I Sverige är vi drygt 3 000 anställda och finns på ett 40 tal orter. Vi är medlemmar i Almega Kompetensföretagen samt Byggföretagen och har kollektivavtal med LO, Byggnads, Unionen och Akademikerförbunden. Uniflex är kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöcertifierade enligt ISO 9001, ISO 14001 samt ISO 45001.
På Uniflex ser vi våra medarbetare som vår viktigaste tillgång och därför erbjuder vi följande:
Kollektivavtal
Tjänstepension
Friskvårdsbidrag och andra personalförmåner
Försäkringar
Marknadsmässig lön
Karriär och utveckling
Vi söker ständigt efter nya kollegor som arbetar i enighet med våra värderingar passion & execution. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7860459-2039290". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Uniflex AB
(org.nr 556637-0341), https://karriar.uniflex.se
Varberg (visa karta
)
432 41 VARBERG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Rebecca Stenberg Linné rebecca.stenberg-linne@uniflex.se 070-4934448 Jobbnummer
9950679