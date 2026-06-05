Distriktsköterska/Sjuksköterska till Hemsjukvård i Åstorp
Åstorps kommun, Äldreomsorg / Sjuksköterskejobb / Åstorp Visa alla sjuksköterskejobb i Åstorp
2026-06-05
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er). Publiceringsdatum2026-06-05Arbetsuppgifter
Vill du ha ett jobb som känns meningsfullt och där dina idéer tas på allvar?
Välkommen till Åstorps kommun.
Hos oss arbetar du i en modig och framtidsinriktad organisation där vi prövar nya vägar och utvecklar våra verksamheter tillsammans. Våra medarbetare upplever hög tillit i vardagen till sina chefer, till varandra och till uppdraget. Här får du förutsättningar att ta ansvar, påverka ditt arbete och bidra med dina idéer. Vi tror på ett tillitsbaserat ledarskap där chefer lyssnar, ger stöd och skapar utrymme för utveckling. Oavsett roll är du med och gör skillnad för invånare, kollegor och kommunen som helhet.
Åstorps kommun ligger naturnära i nordvästra Skåne med goda pendlingsmöjligheter och är en del av Familjen Helsingborg, vilket ger fler möjligheter till samarbete, utveckling och kompetensutbyte. Tillsammans skapar vi värde varje dag.
Vad söker vi?
Vi söker nu en legitimerad distriktsköterska/sjuksköterska till kommunal primärvård i Åstorps kommun. Tjänsten som ska tillsättas är en tjänst i hemsjukvården. Du jobbar dagtid tillsammans med dina sjuksköterskekollegor. Du utgår från gemensamma lokaler för sjuksköterskor i hemsjukvården. Du behöver vara trygg i din profession. Vi erbjuder ett omväxlande och ansvarsfullt arbete. Arbetet innebär utmaningar och variation då både planerade och oplanerade insatser kommer att utföras under ett arbetspass.
Du utför självständiga bedömningar, planering och medicinska åtgärder för de patienter som är inskrivna i hemsjukvården och tar beslut utifrån beslutsstöd upp till sjuksköterskenivå samt handleder omsorgspersonal. I ditt arbete utgår du från patientens behov och ditt arbetssätt präglas av engagemang och lyhördhet.
Den annonserade tjänsten är en vikariat på 10 månader med möjlighet till förlängning.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad distriktsköterska eller sjuksköterska med erfarenhet av att arbeta självständigt inom kommunal primärvård. Som sjuksköterska är du trygg i din yrkesroll och kan självständigt överblicka, prioritera och utföra dina arbetsuppgifter. Du har förmågan att både självständigt och tillsammans med omsorgspersonal och övriga berörda fatta snabba och tydliga beslut inom ramen för ditt uppdrag. Du tycker om att arbeta med andra människor, visar empati och respekt samt är en god lyssnare. Du har förmåga att planera vård för dina patienter både på kort - och långsikt. Du är en god och lojal medarbetare som genom din attityd bidrar till ett gott arbetsklimat.
Samverkan är en stor del av ditt arbete och en framgångsfaktor i uppdraget. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. Erfarenhet av kommunal primärvård är meriterande. Körkort är ett krav då körning förekommer i tjänsten.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet: 6 månader eller längre.
Arbetstid: Dagtid.
För att bli aktuell för anställning i Åstorps kommun behöver du uppvisa utdrag ur polisens belastningsregister.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till olika rekryteringskanaler och marknadsföring, vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediasäljare, rekryteringssajter eller liknande.
Vad vi erbjuder:
• Kompetensutveckling efter behov
• 2 000 kronor i friskvårdsbidrag per år Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C330332". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Åstorps Kommun
(org.nr 212000-0936)
265 80 ÅSTORP Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Åstorps kommun, Äldreomsorg Kontakt
Fackliga företrädare nås via kommunens växel 042-640 00 Jobbnummer
9950680