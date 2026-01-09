Undersköterska till Diagnostiskt Centrum Hud Linköping
2026-01-09
Diagnostiskt centrum hud är en framgångsrik privat Hud mottagning som finns på flera orter i Sverige. Just nu söker vi en erfaren undersköterska till vår mottagning i Linköping. Meriterande är om du har erfarenhet från mottagnings arbete och hud sjukvård. Vi erbjuder dig ett gott arbetsklimat och stimulerande arbetsuppgifter.
Mottagnings arbetet innebär att assistera läkare vid olika undersökningar/ behandlingar och dagkirurgiska ingrepp. Du kommer även ha egna undersköterskemottagningar med bla. suturtagning, omläggningar, ljusbehandlingar och PDT. Sitta i tidsbeställningen och ha viss kassa/ receptions arbete ingår också. Vi dokumenterar all journalföring i Webdoc och Cosmic, så du behöver vana att arbeta i digitala system. Våra patientgrupper kommer via regionen, från privata försäkringsbolag och privat betalande patienter.Kvalifikationer
Godkänd undersköterske utbildning och Socialstyrelsens yrkestitel Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C298416". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Diagnostiskt Centrum Hud i Sverige AB
(org.nr 556870-1956) Arbetsplats
Diagnostiskt Centrum Hud Kontakt
Arbetsledare
Marie Olsson marie.olsson@diagnostisktcentrumhud.se Jobbnummer
9674808