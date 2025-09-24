Undersköterska till Ängsgården | Tiohundra
2025-09-24
Vill du bidra till en meningsfull vardag för äldre?
Vi söker en undersköterska på timanställning till våra verksamheter Ängsgården och Ängsro.
Här får du möjlighet att arbeta både med omvårdnad och med att skapa aktiviteter som gör skillnad i våra boendes vardag.Publiceringsdatum2025-09-24Om tjänsten
Vi söker dig som vill arbeta som timanställd medarbetare inom äldreomsorgen och som kan hoppa in vid behov. I rollen deltar du i det dagliga omvårdnadsarbetet och är med och skapar en meningsfull vardag för våra boende. Du planerar och genomför sociala och fysiska aktiviteter som bidrar till variation och glädje - allt från promenader, sittgympa och musikstunder till pyssel, högtidsfirande och samtalsstunder. Arbetet innebär också ett nära samarbete med kollegor, rehabpersonal, sjuksköterskor och anhöriga för att ge bästa möjliga stöd. Du dokumenterar insatser och aktiviteter i våra system på ett noggrant och professionellt sätt.
Dina arbetsuppgifter omfattar bland annat:
Delta i det dagliga omvårdnadsarbetet
Planera och genomföra sociala och fysiska aktiviteter för våra boende
Bidra till variation - allt från promenader, sittgympa och musikstunder till pyssel, högtidsfirande och samtalsstunder
Samarbeta med kollegor, rehab, sjuksköterskor och anhöriga
Dokumentera aktiviteter och insatser i våra system
Om vårt erbjudande
Hos oss får du ett meningsfullt arbete där du som timanställd får möjlighet att kombinera omvårdnad med sociala och fysiska aktiviteter. Tillsammans skapar vi en trygg och stimulerande miljö som präglas av gemenskap, glädje och hög livskvalitet.t
För den här rollen behöver du ha:
Undersköterskeutbildning eller motsvarande erfarenhet
Intresse för att skapa aktiviteter som stärker både kropp och själ
Förmåga att engagera och möta människor individuellt och i grupp
Goda kunskaper i svenska, tal och skrift
Meriterande för tjänsten är också:
Erfarenhet av att arbeta med aktiviteter för äldre eller personer inom vård och omsorg
God kännedom om kultur, musik, rörelse eller andra sociala aktiviteter som kan bidra till ökad livskvalitet
Ett brett nätverk av kontakter som kan användas för att skapa meningsfulla aktiviteter (t.ex. föreningar, frivilliga, kulturaktörer)
Erfarenhet av att planera och organisera evenemang eller gruppaktiviteter
Förmåga att inspirera andra och få med sig både boende och personalOm företaget
Vi möter både personer i behov av korttidsvistelse, växelvård och särskilt boende. Vårt mål är att alla ska känna trygghet, gemenskap och meningsfullhet i sin vardag.
Vi är en del av Tiohundra - det kompletta vårdbolaget i Roslagen.
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
månadslön
Sista dag att ansöka är 2025-10-20
