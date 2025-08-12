Undersköterska till Akka Hälsocentral, Västerhaninge
Prima Vård Sverige AB / Undersköterskejobb / Haninge Visa alla undersköterskejobb i Haninge
Vi söker dig som är undersköterska.
Vill du vara med och arbeta tillsammans med oss på vår fina mottagning Hälsocentralen Akka? Beskriver du dig som serviceinriktad med stort intresse för möten med människor? Då är detta rätt tjänst för dig!
Vad erbjuds du?
Du kommer att arbeta i hemsjukvården med andra undersköterskor, sjuksköterska och distriktssköterska. I hemsjukvården arbetar man ensamt och det innebär att man har mkt ansvar. Arbetsuppgifterna är bland annat att ge medicin, de insulin, ta blodsocker och annan provtagning, såromläggning och kompressionslindning, överlämning av APOdos, blodtryck och katetervård mm. Vi arbetar i journalsystemet Take Care och vi ser gärna att du kan hantera detta system.
Vår syn på primärvård är att vi arbetar tillsammans med samtliga kompetenser och där alla delar är lika viktiga. Vi har även en fast läkarstab. Till oss kommer man lätt med allmänna kommunikationer. Vi ser det som en självklarhet att du vill vara med och bidra med arbetsglädje!
Vem söker vi?
Vi söker dig som är utbildad undersköterska. Du ska ha vana vid provtagning, såromläggning, KAD och blodtryck. Du har god omvårdnad av patienten och tycker om att ge god service. Du är noggrann och effektiv, tar initiativ och är ansvarstagande samt har god samarbetsförmåga och en positiv inställning.
Mer om tjänsten
Tjänsterna är en tillsvidareanställning. Tjänstgöringsgrad kan diskuteras. Vi hanterar ansökningar löpande, så passa på att sök redan idag!
Om du har frågor är du välkommen att kontakta:
Verksamhetschef, Maria Trygg, maria.trygg@primavard.se
Vi ser verkligen fram emot din ansökan!
Mottagning
Akka Hälsocentral är Västerhaninges vårdcentral - En del av Prima Vård.
Vi har ett härligt medarbetargäng på ca 40 medarbetare, som servar va 11.500 patienter.
Vårt uppdrag är att bedriva Husläkarmottagning med basal hemsjukvård, BVC-Mama Mia, medicinsk fotsjukvård, vi har psykolog och rehabkoordinator, primärvårdsrehabilitering med hemrehabteam.
Prima Vårds filosofi bygger på det lokala engagemanget och att den bästa kvalitetsutvecklingen sker genom lokalt engagemang. Prima Vård är ett familjegrundat vårdbolag med verksamhet inom primärvård, barn-och kvinnosjukvård, psykiatri samt företagshälsovård. I bolaget ingår omkring 100 lokala vårdenheter med stor bredd.
Intresserad om att läsa mer om Prima Vård? Slå oss gärna en signal eller besök gärna vår hemsida:https://primavard.se/om-prima-vard Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/224". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Prima Vård Sverige AB
(org.nr 559037-4699) Arbetsplats
Hälsocentralen Akka Kontakt
Maria Trygg maria.trygg@primavard.se Jobbnummer
9455570