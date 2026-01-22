Undersköterska sökes till Ytterbyhemmet natt
Kungälvs kommun söker dig som vill göra skillnad! Vi behöver professionell och motiverad personal för att leverera välfärdstjänster med hög kvalitet. Här går engagemang och professionell service hand i hand samtidigt som du är med och påverkar människors vardag och samhället i stort. En bra arbetsplatskultur och stöd för din personliga utveckling är viktigt för oss. Din insats räknas!
Välkommen till Ytterbyhemmet- där omtanke och arbetsglädje möts!
Vill du vara med och skapa framtidens omsorg på Ytterbyhemmet? Hos oss får du chansen att göra verklig skillnad i människors vardag - samtidigt som du blir en del av ett varmt och engagerat team.
Om Ytterbyhemmet
Vi är ett boende med 92 lägenheter för personer med omsorgsbehov, demenssjukdom eller psykogeriatrisk vård. Här arbetar vi tillsammans för att skapa trygghet, livskvalitet och glädje för våra boende.
Din roll hos oss
Som undersköterska på natten arbetar du över hela boendet och på växelvården. Du blir en viktig del av ett team där omtanke, utveckling och gemenskap står i centrum.
Vi söker nu:
Undersköterska till nattjänst
Är du trygg, lyhörd och vill bidra med din kompetens när det verkligen behövs? Då är du den vi söker!
Hos oss får du:
Ett meningsfullt arbete där varje dag gör skillnad
Ett härligt team som stöttar och inspirerar varandra
Möjlighet att utvecklas och växa i din yrkesrollDina arbetsuppgifter
Som undersköterska hos oss på Ytterbyhemmet är du en nyckelperson i våra hyresgästers liv. Du arbetar utifrån äldreomsorgens nationella värdegrund, där självbestämmande, trygghet och meningsfullhet är centralt.
Du kommer att:
- Stärka hyresgästens förmågor och resurser.
- Hjälpa till med personlig omvårdnad, städning och tvätt.
- Dokumentera insatser och följa upp behov.
- Utföra hälso- och sjukvårdsinsatser som delegerats av sjuksköterska.
- Samarbeta med kollegor och andra professioner i teamet.
Kvalifikationer
Är du den vi söker?
- Vi söker dig som är utbildad undersköterska och vill arbeta inom vård- och omsorgsboende. Du har ett genuint intresse för människor och drivs av att göra skillnad .
- Du ska vara intresserad av att arbeta med utveckling och förändring, ha god samarbetsförmåga, initiativförmåga samt kunna arbeta självständigt.
- Viktigt är att du är intresserad av människor, har ett stort engagemang och ser möjligheter, ansvarskänsla samt sätter brukarnas individuella behov i fokus.
- Goda kunskaper i svenska språket i tal och skrift samt god datorvana är ett krav.
Meriterande:
- Det är meriterande om du tidigare har arbetat inom vården.
- Det är meriterande om du tidigare har arbetat natt.
- B-körkort är meriterande men inte ett krav, dock ska du kunna ta dig till och från arbetet på kvällar och helger när det är glesare kollektivtrafik.
Vi söker dig som tror på alla människors lika värde och rättigheter. Är du dessutom en person som gärna delar med dig av dina kunskaper och erfarenheter samtidigt som du är öppen för att lära dig av andra så ser vi att det här är ett uppdrag för dig.
Stor vikt kommer läggas vid personliga egenskaper.
Hos oss får du mer än ett jobb - du får en plats där du gör skillnad, varje dag
Varmt välkommen med din ansökan!Övrig information
