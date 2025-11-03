Undersköterska/resurskoordinator
2025-11-03
Är du nyfiken på hur alarmeringssjukvården fungerar i Västra Götalandsregionen? Sjukvårdens Larmcentral möter patienter via telefon och ibland video som omfattar samtal via 112, ambulansbeställning, liggandes sjuktransportbeställning, Neonatal-, Organ- och IVA-transporter.
Vi på Sjukvårdens Larmcentral (SvLc) söker engagerade kollegor som vill vara med och bidra till en trygg och effektiv vård. Kanske är det just du som blir en del av vårt team? Vi söker dig som är nyfiken, engagerad och vill bidra till att skapa trygghet för invånarna i Västra Götalandsregionen. Publiceringsdatum2025-11-03Om företaget
Hos oss på Sjukvårdens Larmcentral arbetar vi med att skapa trygghet och snabb hjälp när det verkligen behövs. Vi är en viktig del av Västra Götalandsregionens alarmeringssjukvård och har ett nära samarbete med både ambulanssjukvården och andra vårdaktörer. Vårt uppdrag är att bedöma, prioritera och koordinera insatser, ofta under tidspress, och vi gör det med hjälp av moderna digitala verktyg, stort engagemang och ett starkt teamarbete. Här får du vara med och göra verklig skillnad för människor varje dag.
Vi är ett sammansvetsat gäng med olika bakgrunder, erfarenheter och kompetenser. Vi värdesätter både professionalism och omtanke. Hos oss får du en arbetsplats där du utvecklas, blir lyssnad på och får bidra till samhällsviktig verksamhet. Vår verksamhet bedrivs och utgår ifrån Gamlestan i Göteborg.
Om dig
Vi söker dig som är utbildad undersköterska eller har en annan likvärdig utbildning som vi bedömer som relevant. Du ska även ha minst tre års erfarenhet av kliniskt arbete inom vården eller från arbete på larmcentral. Som person söker vi dig som har lätt för att hantera flera uppgifter samtidigt, har en förmåga att behålla lugnet och fokusera även i stressade situationer, har en god samarbetsförmåga och trivs med att arbeta i team. Vi ser även att du har en tydlig och strukturerad kommunikationsstil samt god organisationsförmåga. Du ska ha mycket goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift samt goda kunskaper i engelska. Har du dessutom kunskap i andra språk ser vi det som meriterande.
Vi ser det dessutom som meriterande om du har erfarenhet av att koordinera resurser, gärna med hjälp av digitala verktyg. Har prehospital erfarenhet, god geografisk kännedom, särskilt inom Västra Götaland samt vana att arbeta med Officepaketet och andra digitala system.
Eftersom du kommer att arbeta i en avancerad teknisk miljö är det viktigt att du är bekväm med att använda IT- och telefonisystem. Har du erfarenhet av system som CoordCom, Alitis, SAFE eller liknande är det ett stort plus. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet för tjänsten, vi söker dig som vill vara med och göra skillnad, varje dag och bli en del i vårt härliga gäng!Anställningsvillkor
Den 1 juli 2023 blir undersköterska en skyddad yrkestitel. Det innebär att du kommer att behöva ett bevis från Socialstyrelsen för att få använda titeln undersköterska inom vård och omsorg. På Socialstyrelsens hemsida kan du läsa mer om skyddad yrkestitel för undersköterskor - där framgår också vilka övergångsregler som gäller: https://legitimation.socialstyrelsen.se/skyddad-yrkestitel-for-underskoterska/
En förutsättning för anställning hos oss är att du är svensk medborgare och du kommer att få genomgå ett säkerhetssamtal. Som en del av urvalsprocessen använder vi oss av tester vid anställning, vilka syftar till att utmana dina förmågor att hantera arbetet på bästa sätt utifrån områdena medicin, logisk förmåga och stresstålighet.
Urval och intervjuer kommer att ske löpande, så vänta inte med att skicka in din ansökan redan idag!
Varmt välkommen med din ansökan!
Om Regionhälsan
Förvaltningen Regionhälsan omfattar regiongemensamma vårdverksamheter och hälsofrämjande nära vård. Nära 1900 medarbetare jobbar för att invånarna ska må bra. När du blir en del av oss är du med och utvecklar verksamheten.
Regionhälsan har en värdegrund som tagits fram tillsammans med förvaltningens chefer och medarbetare. Värdegrunden utgår ifrån tre värdeord; Tillit, engagemang och kvalitet. Vi arbetar aktivt för att värdegrunden ska vara känd och fungera som en viktig grundpelare i Regionhälsan.
Vi ser mångfald som positivt och tycker att våra olikheter är en tillgång.
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
Månadslön
