Undersköterska ref.nr. 6/26
Kalix kommun / Undersköterskejobb / Kalix Visa alla undersköterskejobb i Kalix
2026-01-27
, Haparanda
, Luleå
, Överkalix
, Övertorneå
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kalix kommun i Kalix
, Övertorneå
, Arvidsjaur
, Upplands Väsby
eller i hela Sverige
Vill du ha ett jobb som gör skillnad varje dag? Bli undersköterska i hemtjänsten hos Kalix kommun. Hos oss får du mer än ett jobb - du blir en del av ett stöttande team som arbetar tillsammans för att skapa trygghet och glädje för männiksor i deras hemmiljö. Vi är en trygg arbetsgivare som värnar om våra medarbetare och tror på ett tillitsbaserat arbetssätt där du som undersköterksa får utrymme att växa, ta ansvar och göra skillnad. Vill du också vara med och göra Kalix Kommun bättre? Välkommen med din ansökan!Publiceringsdatum2026-01-27Arbetsuppgifter
Ge vård och omsorg med omtanke och respekt för varje individs behov och önskemål.
Vara ett stöd i brukarnas vardag - från hjälp med medicinering till att skapa trygghet och livskvalitet.
Samarbeta med kollegor, sjuksköterskor och anhöriga för att ge bästa möjliga stöd.
Ta ansvar för planering och dokumentation av vårdinsatser och bidra till att utveckla vår verksamhet.
Det som gör arbetet speciellt:
Variation och flexibilitet: Ingen dag är den andra lik! Du möter olika människor, arbetar i varierande miljöer och får lösa spännande utmaningar som gör att du utvecklas både som person och professionellt.
Tillitsbaserat arbetssätt: Hos oss får du frihet under ansvar. Vi litar på din kompetens och ger dig stöd för att lyckas i din roll.
Ett stöttande team: Du är aldrig ensam. Tillsammans med engagerade kollegor finns alltid hjälp, samarbete och gemenskap nära till hands.
En trygg arbetsgivare: Vi erbjuder en stabil anställning med kollektivavtal, schyssta arbetsvillkor och fokus på din arbetsmiljö och trivsel.
Här får du vara en del av en arbetsplats som värnar om både dig och våra brukare - där omtanke, gemenskap och utveckling står i centrum.
Just nu är vi på en spännande utvecklingsresa där vi introducerar ett nytt arbetssätt med mindre arbetsgrupper för att öka kontinuiteten och skapa tryggare relationer för våra brukare. Genom närmare samarbeten i våra team får du som undersköterska ännu bättre förutsättningar att göra skillnad och bidra till en mer personlig och kvalitativ omsorg.
Vi söker
Du är utbildad undersköterska och har gärna tidigare erfarenhet från äldreomsorg.
Du har god kunskap i svenska, både i tal och skrift, vilket gör att du enkelt kan kommunicera med brukare, anhöriga och kollegor samt dokumentera enligt verksamhetens krav.
Vi söker i första hand dig med körkort, men även du utan är välkommen att söka.
Lyhörd, ansvarstagande och empatisk - du ser möjligheter i varje situation och bemöter andra med tillit och respekt.
Du trivs med att arbeta både självständigt och i team och har förmåga att planera och prioritera ditt arbete.
Du är flexibel i din roll och redo att möta varje dags unika utmaningar.
Vi erbjuder
Som medarbetare i Kalix Kommun har du många förmåner, såsom bl.a. :
semesterväxling
förmånscykel
bidrag för att studera på fritiden
läs mer om våra förmåner på www.kalix.se/formanÖvrig information
Läs om arbetsplatsen, via länkarna nedan:
Socialförvaltningen
Hemtjänsten
Kalix kommun är ett förvaltningsområde för finska och meänkieli. Kunskaper i dessa är meriterande.
Din ansökan behandlas enligt Dataskyddsförordningen (GDPR).
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare annonser. Ersättning
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kalix kommun
(org.nr 212000-2692), https://www.kalix.se/ Arbetsplats
Kalix Kommun Kontakt
enhetschef
Eva Gustafsson Eva.gustafsson@kalix.se Jobbnummer
9706099