Undersköterska Nipängen SÄBO Bispgården
2025-11-12
Tycker du också om närhet och gemenskap? Som när man tilltalar varandra med förnamn, och när alla använder samma fikarum och kaffekoppar. Och tycker du också om trygghet och frihet? Som när man är sedd och bekräftad, men har så högt i tak så att man kan prova sina vingar ibland. Det gör vi.
Hitta hem till oss som Undersköterska med placeringsort i Bispgården!
Ibland säger man att saker inte är hela världen. Men för den som behöver hjälp i sin vardag är det verkligen hela världen att vården och omsorgen fungerar. Där kan du bli den eftersökta pusselbiten som gör bilden komplett. Eller en hörnbit som stagar upp. Förutom vården består vår familj på Stöd- och omsorgsavdelningen av LSS, kostenheten, Arbetsmarknad och Integration (AMI) samt Individ- och familjeomsorg (IFO).Publiceringsdatum2025-11-12Arbetsuppgifter
Har du ett genuint intresse för att arbeta med människor? Gillar du att arbeta flexibelt och att träffa nya människor? Då har vi ett arbete för dig som undersköterska på Nipängen.
Som undersköterska utför du personlig omvårdnad, service och stöd genom att motivera och stimulera efter den enskildes behov och förutsättningar. I arbetet ingår både medicinska och rehabiliterande insatser som utförs på delegering av legitimerad personal. I arbetet är det viktigt att du har en förmåga att se varje persons behov, är noggrann och tar ansvar. Du tycker om att arbeta med äldre människor, har en hög empatisk förmåga, är lyhörd, har ett gott bemötande och bra samarbetsförmåga. Vi arbetar för att skapa ett socialt innehåll i vardagen och en meningsfull tillvaro. Kontakten med närstående är en viktig del i vårt arbete och vi värnar om den goda relationen.
Du ingår i ett arbetslag på din enhet men är flexibel till att stötta kollegor på andra enheter. Tjänsten innefattar även arbetspass på hemtjänsten i Bispgården. Arbetstiderna är varierande med tjänstgöring enligt schema, dag, kväll och helg. Ragunda kommun tillämpar flexibel arbetstid med hjälp av schemaverktyget Multi Access.Kvalifikationer
Vi söker dig som har undersköterskeutbildning.
I arbetet med våra medborgare är ett värdigt bemötande och ett varmt intresse för arbete med människor mycket viktigt. Du bör ha en positiv grundsyn, god samarbetsförmåga samt vara ansvarskännande. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Det är ett krav att du kan förstå och göra dig förstådd på svenska på så sätt att du kan kommunicera med boende, anhöriga och personal. Det är även viktigt att du har datavana och kan uttrycka dig väl i skrift på svenska då dokumentation är en viktig del av arbetet.
Då du kommer att stötta upp verksamheten i hemtjänsten behöver du körkort.
Erfarenhet av tidigare arbete inom särskilt boende är meriterande.
ÖVRIGT
Hitta hem till oss!
Att hitta hem till sig själv är väl det vi alla vill. Men vad ingår i känslan hem? Närhet till jobbet? Känslan av att göra skillnad? Skidspåret runt knuten? Kanske har ditt hem faktiskt bytt plats. Kanske ligger det någon annanstans. Kanske hittar du det här i Ragunda kommun!
Ragunda kommun ligger i östra Jämtland, och gränsar mot bland andra Sollefteå, Sundsvalls och Östersunds kommuner. Vi är drygt 5000 invånare fördelade på ett 40-tal byar, samt de tre tätorterna Bispgården, Hammarstrand och Stugun som alla ligger längs Indalsälven. I öster ligger bebyggelsen koncentrerad till älvdalen, medan den västra delen även bjuder ett skogsland som genomströmmas av den Natura 2000-klassade Ammerån.
Nyfiken på Ragunda? https://ragundadalen.se/ragundadalen/hitta-hem.html
Nyfiken på jobb? https://www.ragunda.se/kommunochpolitik/jobbahososs.1235.html
