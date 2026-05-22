Undersköterska natt till Rosendala äldrecentrum
Jönköpings kommun / Undersköterskejobb / Jönköping Visa alla undersköterskejobb i Jönköping
2026-05-22
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Jönköpings kommun i Jönköping
Jönköpings kommun är en stor arbetsgivare med hundratals olika yrkesroller. Vi växer i takt med att kommunen utvecklas med fler invånare, fler bostäder och större utbud. Vi är alltid på jakt efter ny kompetens - medarbetare med olika bakgrunder och erfarenheter, med den gemensamma drivkraften att vilja skapa en bättre kommun att besöka, leva, verka och bo i.
Är du utbildad undersköterska och trivs med att arbeta natt? Nu finns chansen hos oss på Rosendala äldrecentrum i Huskvarna. Här möts du av ett varmt och kunnigt arbetslag som ser fram emot att välkomna en ny kollega.
Ditt nya jobb
Äldreomsorgens värdegrund och ett hälsofrämjande syn- och förhållningssätt utgör grunden för hur arbetet organiseras och utförs. I rollen arbetar du självständigt nattetid med ansvarar för omsorg och omvårdnad om de boende. Du bidrar till trygghet under natten och arbetar för att varje boende hos oss ska få en så meningsfull och värdig vardag som möjligt.
Dina arbetsuppgifter består bland annat av:
Personlig omvårdnad såsom hygien samt på- och avklädning
Hjälp med vardagliga sysslor som städ och tvätt
Social stimulans och aktivering
Läkemedelshantering
Vård och omsorg i livets slutskede samt palliativ vård
Rapportering och dokumentation
Du samarbetar med kollegor, samordnare, enhetschef och legitimerad personal samt har en nära kontakt med anhöriga.
Din kompetens
För att lyckas i rollen tror vi att du är trygg i att arbeta självständigt och har förmågan att planera och strukturera ditt arbete på ett bra sätt. Du är stabil och kan hantera en händelserik vardag samt behåller lugnet vid oförutsedda eller akuta händelser. Du har en god samarbetsförmåga och ser till individens och verksamhetens bästa i ditt agerande och beslutsfattande. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet!
Krav för tjänsten
Utbildad undersköterska
Tidigare erfarenhet från vård- och omsorgsyrket
Goda kunskaper i svenska i tal, skrift och läsförståelse då arbetet innebär mycket kontakt med hyresgäster, anhöriga och kollegor men också skriftlig dokumentation
God datorkunskap och kan använda digitala verktyg vid dokumentation
Meriterande
Erfarenhet av nattarbete
Erfarenhet av arbete inom boendeformen särskilt boende
Vi erbjuder dig
Vi erbjuder dig en trygg anställning och ett flexibelt och varierande arbete tillsammans med ett gäng härliga och kompetenta kollegor. Som anställd inom Jönköpings kommun får du ta del av en rad generella förmåner såsom betald semester från första anställningsåret och friskvårdsbidrag.
Läs om våra förmåner här: https://www.jonkoping.se/detta-far-du-nar-du-jobbar-hos-oss
Välkommen till oss
Rosendala äldrecentrum är en del av äldreomsorgen i Jönköpings kommun och är beläget mitt i Huskvarna med närhet till både Vättern med grönområden och centrum med kollektivtrafik.
Äldreboendet har 61 lägenheter fördelade på fem enheter och består av både särskilt boende och demensenhet.
Tillsammans med arbetslaget arbetar vi för att stärka den enskildes förmågor och resurser så att denne upplever sin vardag begriplig, hanterbar och meningsfull.
Bra att veta
Rekryteringen avser en tillsvidaretjänst på heltid med tillträde enligt överenskommelse. Arbetstiden är förlagd till natt, såväl vardag som helg på samtliga fem enheter på Rosendala. Kvällsarbete kan förekomma vid behov enligt avtal.
Urval och intervjuer sker fortlöpande under ansökningstiden, vänta därför inte med din ansökan.
Innan anställning kan påbörjas och anställningsavtal skrivs, kommer du som erbjuds tjänsten först att träffa Kommunhälsan för att genomgå en hälsokontroll. Denna hälsokontroll är ett krav i rekryteringen till alla våra nattjänster.
Vill du veta mer?
Välkommen att kontakta rekryterande enhetschef, Ida Andersson om du vill veta mer om tjänsten eller har frågor.
Fackliga representanter: https://www.jonkoping.se/fackligasoc
Tillsammans gör vi Jönköpings kommun bättre - för alla. Kom och jobba med oss. Välkommen att söka tjänsten!
Jönköpings kommun strävar efter att erbjuda en attraktiv arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför vänligt men bestämt alla samtal om annonserings- och rekryteringshjälp. Så ansöker du Klicka på denna länk för att göra din ansökan Jobbnummer
9922438