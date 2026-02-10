Undersköterska natt
2026-02-10
I Tingsryds kommun vill vi att du känner dig välkommen och delaktig. Vi alla tar ansvar, är engagerade och visar respekt.
Vi är den lilla kommunen med de stora möjligheterna. Där vi genom våra 1200 medarbetare ständigt utvecklas och trivs. Vi som arbetar inom kommunen gör skillnad och påverkar människors vardag. Vi ansvarar för att barn lär sig läsa och skriva och att människor får en god och trygg omsorg.
Vi arbetar också med att skapa förutsättningar för att det byggs hus, att vi har bra vägar, rent vatten och en fin miljö. Hos oss får du Sveriges viktigaste jobb!
Vill du ha ett jobb där du är med och utvecklar vår kommun tillsammans med oss?
Välkommen till Tingsryds kommun!
Vill du göra skillnad när andra sover?
Vi söker nu en trygg och engagerad undersköterska som vill arbeta natt på Örnen. Hos oss får du möjlighet att arbeta nära de boende, skapa trygghet och bidra till en varm och omsorgsfull hemmiljö. Publiceringsdatum2026-02-10Om tjänsten
Som undersköterska på natten ansvarar du för att våra boende får en lugn och trygg natt. Arbetsuppgifterna består bland annat av:
• Omvårdnad och stöd utifrån de boendes individuella behov
• Tillsyn, nattliga rutiner och dokumentation
• Att bidra till en god arbetsmiljö och ett gott bemötande
Vem är du?
Vi söker dig som:
• är utbildad undersköterska och har erfarenhet av äldreomsorg.
• är lugn, trygg och har en god samarbetsförmåga
• kan arbeta självständigt men också samarbeta väl med kollegor
• har ett varmt och respektfullt bemötande
• känner dig bekväm med dokumentation och digitala system
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Hos oss får du ett meningsfullt och självständigt arbete med stöttande kollegor och en omtänksam arbetskultur
Arbetstid
Nattjänstgöring med tjänstgöring varannan helg
Varmt välkommen med din ansökan - tillsammans skapar vi trygghet under nattens timmar. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
