Undersköterska med samordnaransvar till Västervik säbo
2025-11-13
Är du en driven undersköterska som trivs med ett varierat arbete? Då kan det här vara jobbet för dig! Vård- och omsorgsförvaltningen vid Östersunds kommun söker nu en undersköterska med samordnaransvar till Västervik säbo.
Boendet ligger på Frösön i en trivsam miljö med utsikt över Storsjön. Här finns fyra avdelningar med totalt 32 platser för boende på säbo samt två korttidsplatser. Varje avdelning har ett utrymme för gemensamma måltider, aktiviteter och social samvaro. I anslutning till avdelningarna finns även fina innergårdar.
Du blir en del av ett tryggt och erfaret team där vi har ett nära samarbete och starkt kollegialt stöd. Tillsammans arbetar vi för att sätta guldkant på våra medborgares vardag genom att erbjuda en trygg vård med god kontinuitet och kvalitet. Tjänsten innebär att du kommer anställas som undersköterska på heltid, men ha ett samordnaransvar som förlängs årsvis. Arbetstiden är dagtid på vardagar.
Ditt nya jobb
Som undersköterska med samordnaransvar ingår du i enhetens ledningsteam och har en central roll i att planera och organisera det dagliga arbetet. Det innefattar att schemaplanera, bemanna, stötta omvårdnadspersonalen i deras arbete, boka in utbildningar samt planera för- och boka in timvikarier vid frånvaro. Vid behov stöttar du även upp i det dagliga vårdarbetet på boendet.
Du samarbetar med undersköterskor, vårdbiträden, sjuksköterskor, arbetsterapeuter, fysioterapeuter, enhetschef och sektorsadministratör. Rollen kräver att du trivs med att ha många sociala kontakter då du har en kontinuerlig kontakt med medborgare och deras anhöriga samt samordnar med andra verksamheter som berör medborgarna. En annan viktig arbetsuppgift är att administrera i olika verksamhetssystem.
Vanliga arbetsuppgifter
• Bemanna och schemalägga utifrån lagstiftning och erhållna ekonomiska ramar samt planera för olika typer av frånvaro
• Planera och säkerställa en god introduktion för nyanställda, praktikanter och feriearbetare
• Omvårdnadsarbete
• Medverka vid medborgares in- och utflytt
• Vara delaktig i enhetens ledningsgrupp
• Stötta och handleda personal i olika ombudsroller
• Upprätta och revidera enhetens rutiner
• Skapa och bibehålla goda relationer med medarbetare, medborgare och anhöriga
• Vara delaktig i enhetens verksamhetsplanering och månadsuppföljningar
Enhetschef kan utöver detta delegera andra arbetsuppgifter.
Kvalifikationer
• Utbildad undersköterska
• 3 års arbetslivserfarenhet från vården
• Mycket god datorvana
• Mycket goda kunskaper i svenska, både muntligt och skriftligt
Meriterande
• Erfarenhet av att leda personalgrupper
• Erfarenhet av administrativt arbete, gärna verksamhetsplanering och samordning
• Erfarenhet av delegerade omvårdnadsinsatser
Vi söker dig
Vi söker dig som är trygg, stabil och strukturerad. Du trivs med att samarbeta, är empatisk och har lätt för att sätta dig in i andra människors situationer och perspektiv. Din flexibilitet gör att du snabbt anpassar dig vid förändringar som kan uppstå i det dagliga arbetet. Det är viktigt att du förstår din roll och ser till hela verksamhetens bästa i ageranden och beslut. Du planerar, organiserar och prioriterar ditt arbete självständigt och effektivt. I rollen är du målinriktad och har en god ekonomisk medvetenhet.
Välkommen med din ansökan!
Så går rekryteringen till
Intervjuer kan ske löpande. Vi vill att du bifogar CV och personligt brev i din ansökan. Betyg/intyg behöver inte skickas med. Det ber vi dig komplettera med om det blir aktuellt med en intervju.
Östersunds kommun har före annonsering övervägt val av annonseringskanaler och undanber sig därför samtal från rekryteringsfirmor och annonsförsäljare.
Vad erbjuder vi?
Östersunds kommun erbjuder dig förmåner så som betald semester från första anställningsåret, semesterväxling, friskvårdsbidrag eller friskvårdstimme. Via vår förmånsportal får du ta del av oberoende pensionsrådgivning och en mängd rabatter och erbjudanden. Du kan dessutom få snabbt och professionellt stöd från olika specialister, som till exempel psykologer, jurister och ekonomer, genom tjänsten Personalstöd. Du kan läsa mer om våra förmåner på vår hemsida: https://www.ostersund.se/naringsliv-och-arbete/jobba-hos-oss/sa-har-jobbar-vi/lon-och-formaner.html
Om Vård- och omsorgsförvaltningen
Att jobba med hjärtat hos oss på Vård- och omsorgsförvaltningen innebär att du bidrar till att skapa enklare, rikare och tryggare liv för invånarna i Östersund. Vi arbetar med människor i alla åldrar och strävar efter att alltid göra skillnad i vardagen. Det är viktigt. På riktigt.
Fast lön
Sista dag att ansöka är 2025-11-30
Detta är ett heltidsjobb.
(org.nr 212000-2528), https://www.ostersund.se/naringsliv-och-arbete/jobba-hos-oss.html Arbetsplats
Östersunds Kommun Kontakt
Enhetschef
Sara Morad sara.morad@ostersund.se 063-14 36 22
9603443