Undersköterska, Lundagård vård- och omsorgsboende
2025-10-10
Äldreomsorgen i Umeå kommun vill i närhet och samspel vara en resurs som frigör och stärker människors förmåga att leva ett självständigt liv.
Lundagård vård- och omsorgsboende ligger på Sofiehem, ca 4 km från Umeå centrum, i närheten av Norrlands universitetssjukhus och Ålidhemskyrkan. Vårt boende är nybyggt och öppnade hösten 2019. Vi är ett samverkanshus, vilket innebär att även andra kommunala verksamheter finns i huset: förskola och tillagningskök. De cirka 100 barnen som går på förskolan här har sin utemiljö i anslutning till vårt boende och vi hittar på aktiviteter tillsammans. I tillagningsköket lagas ett stort antal matportioner som distribueras till boenden och förskolor runt om i Umeå kommun.
Vi söker nu en undersköterska till vårt boende!Publiceringsdatum2025-10-10Arbetsuppgifter
Med ett professionellt arbetssätt och ett gott bemötande bistår du våra boende i deras vardag. Den boendes medbestämmande står i fokus och du bidrar till att insatser utförs, med god kvalitet, enligt biståndsbeslut och genomförandeplan.
Du kommer att vara behjälplig med bland annat omvårdnad, personlig hygien, tvätt, städ, måltider och övrig service. I arbetsuppgifterna ingår även dokumentation av åtgärder och hälsotillstånd samt medicinska arbetsuppgifter utifrån delegering av ansvarig sjuksköterska.
Om dig
Vi söker dig som är utbildad undersköterska med erfarenhet av arbete inom äldreomsorgen. Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete som dokumentationsombud och utvecklingssamordnare.
Ditt möte med de boende kräver god kompetens baserad på personlig lämplighet, mognad och empatisk förmåga. Du uppvisar ett stort engagemang för såväl brukare som verksamhet i samtliga relationer och handlingar. Du trivs med att arbeta självständigt och är tålmodig och initiativrik. Du har förmåga att samarbeta med kollegor anhöriga och andra professioner. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
För att du ska kunna kommunicera med brukare, anhöriga och kollegor, skriva och ta del av vårddokumentation samt erhålla sond-/medicindelegering krävs det att du har goda kunskaper i det svenska språket i både tal och skrift.
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande, så varmt välkommen in med din ansökan redan idag!
Övrigt
Tjänsten avser en tillsvidareanställning, heltid med start 2025-12-15 eller enligt överenskommelse. Arbetstiden är förlagd dag/kväll och helg.
Eftersom verksamheten delar lokaler med en förskola så behöver alla medarbetare inkomma med ett utdrag ur belastningsregistret.
Om Umeå kommun
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare med över 13 000 medarbetare. Kommunen har cirka 440 chefer och verksamheten är indelad i åtta förvaltningar. Våra jobb och vår värdegrund utgår från medborgarfokus, öppenhet, tillit och ständiga förbättringar. Umeå är en kulturstad i ständig utveckling. För att klara målet 200 000 invånare år 2050 behöver vi bli fler som arbetar för tillväxt och välfärd. Vi vet att olikheter berikar och välkomnar alla att söka jobb hos oss. De närmaste tio åren kommer vi att anställa omkring tusen medarbetare varje år. Vill du bli en av oss?
Här kan du ta del av hur det är att leva och bo i Umeå: https://www.umea.se/flytta
Umeå kommun ingår i tre förvaltningsområden för finska, meänkieli och samiska www.umea.se/minoriteter.
Som medarbetare hos oss i Umeå kommun kan du ta del av ett antal förmåner. Ta del av våra förmåner https://umea.se/jobbochforetagande/jobbochpraktik/kommunensomarbetsgivare/varaformaner.4.1b4d24fb1752122eb843bf.html
Säljer du annonser eller erbjuder rekryteringsstöd? Var vänlig, kontakta inte oss om det! Vi väljer och kontaktar själva företag vi samarbetar med.
