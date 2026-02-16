Undersköterska LAB Hälsocentralen, Närvård Frostviken
2026-02-16
För Strömsunds kommun är målet enkelt - alla ska trivas, ha kul på jobbet och få möjlighet att utvecklas och växa med sina arbetsuppgifter. Våra chefer har det viktiga uppdraget att se till att vi alla känner oss delaktiga, respekterade och ansvarstagande på jobbet.
Som kommun ansvarar vi bland annat för undervisning, vård och omsorg, samhällsbyggnad, arbetsmarknad, kultur och servicetjänster. Jobben vi gör får kommunen att fungera och det är betydelsefullt för invånarna - och skapar meningsfullhet i vår arbetsvardag.
Vi gör skillnad för människor dygnet runt, årets alla dagar. Vill du bli en del av vårt viktiga arbete? Välkommen med din ansökan!
Nu söker Närvård Frostviken i Gäddede undersköterska till LAB på hälsocentralen.
Närvård Frostviken är en gemensam organisation mellan Strömsunds kommun och Region Jämtland Härjedalen. Genom att samla hälsocentral, ambulansverksamhet, särskilt boende och hemtjänst under samma organisation skapas en nära och sammanhållen vård för befolkningen i Frostviken. Målet är att erbjuda en trygg, kvalitativ och kostnadseffektiv vård med korta beslutsvägar och ett tätt samarbete mellan professioner.
Verksamheten är belägen i Gäddede där hälsocentralen, det särskilda boendet Levinsgården samt trygghetsboendet Forsgården finns samlade. Hemtjänsten utgår från Forsgården, vilket bidrar till en naturlig samverkan mellan verksamheterna.Publiceringsdatum2026-02-16Arbetsuppgifter
I arbetet ingår sedvanliga arbetsuppgifter inom primärvården framförallt med arbete på lab.
I arbetet ingår att:
* Hanterar Cosmic program, bokningar och provtagningar
* Assisterar läkare vid olika undersökningar till exempel vid gynekologundersökning och rektoskopi
* Assisterar vid mindre operationer, lägga om lättare sår, ta EKG samt lokala prover som Strep A, CRP och Urinsticka
* Ansvara för tvätt och förråd där du bland annat beställer förrådsmaterial samt viss administration
* Du arbetar i team med mottagningens övriga personal i ett varierande och utmanande arbete
* Du har nära kontakt med patienter och bemöter dem med respekt och värme
* Hembesök till patienter som har svårt att ta sig till hälsocentralen för provtagningKvalifikationer
Du är utbildad undersköterska med erfarenhet och intresse för primärvården.
Som person har du:
* God samarbetsförmåga
* Stort engagemang och tar dig gärna an nya utmaningar
* Förmåga att prioritera bland dina arbetsuppgifter
* Ser möjligheter att göra det bästa för patienten
Du har körkort B
ÖVRIGT
Sista dag att ansöka är 2026-03-08
Strömsunds kommun
Närvårdschef
Närvårdschef
Lars Kvemo lars.kvemo@stromsund.se 0672-416706
