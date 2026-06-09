Systemutvecklare / Data Engineer till Data Lake-plattform
Armabe Consulting AB / Datajobb / Solna Visa alla datajobb i Solna
2026-06-09
, Sundbyberg
, Stockholm
, Danderyd
, Lidingö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Armabe Consulting AB i Solna
, Stockholm
, Botkyrka
, Värmdö
, Örebro
eller i hela Sverige
Erfaren systemutvecklare / Data Engineer till Data Lake-plattform – Karolinska Universitetssjukhuset
Företag: Armabe Consulting AB
Uppdrag hos: Karolinska Universitetssjukhuset / Region Stockholm
Roll: Systemutvecklare / Data Engineer
Omfattning: 100 %
Start: Preliminärt 1 juli 2026
Längd: Till 30 juni 2027, med möjlighet till förlängning
Plats: Solna, Stockholm
Anställningsform: Tillsvidare- eller tidsbegränsad anställning / konsultuppdrag
Om uppdraget
Vi söker nu en erfaren systemutvecklare/Data Engineer till ett spännande och viktigt uppdrag hos Karolinska Universitetssjukhuset.
Uppdraget handlar om att färdigställa och vidareutveckla Karolinskas Data Lake-plattform och forskningsinfrastruktur. Plattformen används för att stödja vårdens och forskningens behov av tillgänglig, strukturerad och kvalitetssäkrad data.
Du kommer att arbeta med utveckling av datapipelines, integrationer och data processing services i en komplex och reglerad miljö där säkerhet, spårbarhet och kvalitet är mycket viktigt.Publiceringsdatum2026-06-09Dina arbetsuppgifter
I rollen kommer du bland annat att:
Utveckla och vidareutveckla metadatadrivna ETL-/ELT-pipelines
Arbeta med Data Lake-tekniker såsom Apache Spark, Apache Iceberg, Delta Lake eller liknande
Bygga och förvalta integrationer mot databaser och olika källsystem
Arbeta med hantering, anonymisering och kvalitetssäkring av känslig data
Bidra till robusta lösningar genom testdriven utveckling, kodgranskning och automatisering
Arbeta med monitoring, logging och alerting för produktionsmiljöer
Samarbeta nära utvecklare, arkitekter, produktägare och verksamhetsrepresentanter
Ta ansvar för tekniska lösningar och snabbt sätta dig in i befintlig arkitektur och kodbas
Vi söker dig som har
Flera års erfarenhet som systemutvecklare, Data Engineer eller liknande roll
God erfarenhet av Python och SQL
Erfarenhet av ETL/ELT, datapipelines och databearbetning
Erfarenhet av Data Lake-miljöer och storskalig databehandling
Erfarenhet av API:er, integrationer och databaser
Erfarenhet av Docker, Kubernetes, OpenShift eller liknande containerplattformar
Förståelse för säkerhet, åtkomstkontroll, loggning och hantering av känslig data
Förmåga att arbeta självständigt och ta tekniskt ansvar
God kommunikativ förmåga på svenska och/eller engelska
Meriterande
Det är meriterande om du har erfarenhet av något av följande:
Apache Iceberg, Delta Lake eller Trino
Apache Spark
OpenShift
Klinisk data, forskningsdata eller annan känslig persondata
PII-anonymisering, audit logging eller secrets management
Test- och QA-ramverk för datapipelines, till exempel pytest, dbt testing eller Robot Framework
Arbete inom offentlig sektor, vård, forskning eller annan reglerad verksamhet
Cloud-miljöer som Azure eller AWS
DevOps, CI/CD och automatiseringDina personliga egenskaper
För att lyckas i rollen tror vi att du är:
Självständig och ansvarstagande
Analytisk och strukturerad
Van att arbeta i komplexa tekniska miljöer
Drivande och lösningsorienterad
Kommunikativ och trygg i dialog med både tekniska och verksamhetsnära personer
Noggrann med kvalitet, säkerhet och dokumentationOm företaget
Armabe Consulting AB är ett konsultbolag som arbetar med IT, systemutveckling, digitalisering och tekniska specialistuppdrag. Vi erbjuder våra konsulter möjlighet att arbeta i kvalificerade uppdrag hos större organisationer och offentliga verksamheter.Så ansöker du
Skicka ditt CV till: talent@armabeconsulting.com
Märk ansökan med: Data Engineer / Systemutvecklare – Karolinska
Urval sker löpande, så skicka gärna din ansökan så snart som möjligt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-19
E-post: talent@armabeconsulting.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Armabe Consulting AB
(org.nr 556986-0546)
171 64 SOLNA Arbetsplats
Karolinska Jobbnummer
9954671