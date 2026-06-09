Payroll Specialist till Väderstad

Skill Kompetenspartner AB / Ekonomiassistentjobb / Mjölby
2026-06-09


Visa alla ekonomiassistentjobb i Mjölby, Boxholm, Vadstena, Motala, Haninge eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Skill Kompetenspartner AB i Mjölby, Boxholm, Vadstena, Motala, Ödeshög eller i hela Sverige

Om Väderstad
Väderstad är inte bara ett företag – det är en familj. Med rötter i lantbruket och en passion för innovation är vi idag en global ledare inom jordbruksteknologi. Vi är stolta över våra produkter, men ännu stoltare över de långsiktiga relationer vi bygger med våra kunder världen över.
👉 Se mer om Väderstad
Om rollen
I rollen som Payroll Specialist har du en central funktion i att stötta verksamheten i frågor kopplade till lön och HR-administration.
Du arbetar självständigt i en varierad roll där du kombinerar operativt arbete med förbättringsarbete – och där service mot organisationen står i fokus.
Exempel på ansvarsområden:

Ansvar för lönehantering för ca 1100 medarbetare samt proaktivt stöd till chefer i löne- och HR-relaterade frågor

Support till chefer i system-, lag- och avtalsfrågor

Specialiststöd inom kollektivavtal, pensioner och förmåner

Arbeta i och utveckla processer i HR-system (Workday/IFS)

Driva förbättringar av rutiner och arbetssätt inom HR

Vi söker dig som
För att lyckas i rollen tror vi att du är trygg i löneprocessen och trivs i en dynamisk miljö med högt tempo.
Vi ser att du:

Har erfarenhet av lönearbete och förståelse för hela löneprocessen

Är systemvan, "systemnyfiken" och trygg i att arbeta i olika HR- och löneverktyg

Är nyfiken, driven och gillar att ta eget ansvar

Trivs med att hantera flera uppgifter parallellt

Är flexibel och bekväm med snabba förändringar

Vi ser även att du har:

Relevant utbildning inom lön/HR eller motsvarande erfarenhet

Erfarenhet av HR-administration och HR-livscykeln

God kunskap i svenska och engelska, i tal och skrift

Meriterande:

Erfarenhet av Workday och/eller IFS

Erfarenhet av utvecklings- eller digitaliseringsprojekt

Varför Väderstad?
Hos oss får du möjlighet att arbeta i ett globalt företag med starka värderingar och en framåtblickande kultur.

En varierad roll med stort eget ansvar

Möjlighet att påverka och utveckla arbetssätt

En inkluderande och hjälpsam arbetsmiljö

Placering
Väderstad, med möjlighet att delvis arbeta från Linköping samt viss flexibilitet.

Publiceringsdatum
2026-06-09

Så ansöker du
Urval sker löpande, så skicka in din ansökan så snart som möjligt.
Tjänsten inleds som en konsultlösning via Skill, med Väderstads långsiktiga ambition att ta över anställningen efter en inledande period.
Vid frågor är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Malin Åkerblom på Malin.Akerblom@skill.se.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-16
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7869222-2043310".

Arbetsgivare
Skill Kompetenspartner AB (org.nr 556685-8618), https://jobb.skill.se
595 52 (visa karta)
595 52  MJÖLBY

Jobbnummer
9954678

Prenumerera på jobb från Skill Kompetenspartner AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Skill Kompetenspartner AB: