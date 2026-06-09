Payroll Specialist till Väderstad
Skill Kompetenspartner AB / Ekonomiassistentjobb / Mjölby Visa alla ekonomiassistentjobb i Mjölby
2026-06-09
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Om Väderstad
Väderstad är inte bara ett företag – det är en familj. Med rötter i lantbruket och en passion för innovation är vi idag en global ledare inom jordbruksteknologi. Vi är stolta över våra produkter, men ännu stoltare över de långsiktiga relationer vi bygger med våra kunder världen över.
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Om rollen
I rollen som Payroll Specialist har du en central funktion i att stötta verksamheten i frågor kopplade till lön och HR-administration.
Du arbetar självständigt i en varierad roll där du kombinerar operativt arbete med förbättringsarbete – och där service mot organisationen står i fokus.
Exempel på ansvarsområden:
Ansvar för lönehantering för ca 1100 medarbetare samt proaktivt stöd till chefer i löne- och HR-relaterade frågor
Support till chefer i system-, lag- och avtalsfrågor
Specialiststöd inom kollektivavtal, pensioner och förmåner
Arbeta i och utveckla processer i HR-system (Workday/IFS)
Driva förbättringar av rutiner och arbetssätt inom HR
Vi söker dig som
För att lyckas i rollen tror vi att du är trygg i löneprocessen och trivs i en dynamisk miljö med högt tempo.
Vi ser att du:
Har erfarenhet av lönearbete och förståelse för hela löneprocessen
Är systemvan, "systemnyfiken" och trygg i att arbeta i olika HR- och löneverktyg
Är nyfiken, driven och gillar att ta eget ansvar
Trivs med att hantera flera uppgifter parallellt
Är flexibel och bekväm med snabba förändringar
Vi ser även att du har:
Relevant utbildning inom lön/HR eller motsvarande erfarenhet
Erfarenhet av HR-administration och HR-livscykeln
God kunskap i svenska och engelska, i tal och skrift
Meriterande:
Erfarenhet av Workday och/eller IFS
Erfarenhet av utvecklings- eller digitaliseringsprojekt
Varför Väderstad?
Hos oss får du möjlighet att arbeta i ett globalt företag med starka värderingar och en framåtblickande kultur.
En varierad roll med stort eget ansvar
Möjlighet att påverka och utveckla arbetssätt
En inkluderande och hjälpsam arbetsmiljö
Placering
Väderstad, med möjlighet att delvis arbeta från Linköping samt viss flexibilitet.Publiceringsdatum2026-06-09Så ansöker du
Urval sker löpande, så skicka in din ansökan så snart som möjligt.
Tjänsten inleds som en konsultlösning via Skill, med Väderstads långsiktiga ambition att ta över anställningen efter en inledande period.
Vid frågor är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Malin Åkerblom på Malin.Akerblom@skill.se
. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7869222-2043310". Arbetsgivare Skill Kompetenspartner AB
(org.nr 556685-8618), https://jobb.skill.se
595 52 (visa karta
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595 52 MJÖLBY Jobbnummer
9954678