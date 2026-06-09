Systemutvecklare med frontendprofil
Storegate AB / Datajobb / Karlshamn Visa alla datajobb i Karlshamn
2026-06-09
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Vill du vara med och utveckla svenska molntjänster med höga krav på säkerhet, användarupplevelse och kvalitet? Storegate söker nu en systemutvecklare med frontendprofil till vårt utvecklingsteam i Karlshamn.
Storegate är en svensk molntjänstleverantör som erbjuder tjänster för säker fildelning, digital signering, dokumentlagring, backup och samarbete i molnet. Våra tjänster används av företag, organisationer och offentlig sektor som vill ha kontroll över sin information och lagra data i Sverige.
Om rollen
Som systemutvecklare på Storegate blir du en viktig del av vårt utvecklingsteam. Din huvudsakliga inriktning kommer att vara frontendutveckling, där du arbetar med att vidareutveckla våra webbgränssnitt och skapa användarvänliga, moderna och robusta lösningar.
Du kommer att arbeta nära både produkt, design och backendutveckling. Vi söker därför dig som har frontend som din starkaste sida, men som också har förståelse för backend, API:er och systemintegrationer. Du behöver inte vara fullstack-specialist, men du bör kunna förstå helheten och samarbeta effektivt kring gränssnitt mellan frontend och backend.
Rollen passar dig som har några års erfarenhet av systemutveckling och vill fortsätta utvecklas i en miljö där du får ta ansvar, påverka lösningar och bidra till tjänster som hanterar viktig och känslig information för våra kunder.
För att trivas hos oss tror vi att du är en lagspelare som gillar att samarbeta, men som också kan driva frågor självständigt. Du är strukturerad, kvalitetsmedveten och har ett genuint intresse för att skapa bra digitala upplevelser.
Vi söker dig som har
Några års erfarenhet av systemutveckling, med tyngdpunkt på frontend
Goda kunskaper i HTML, CSS och JavaScript/TypeScript
Erfarenhet av att designa UX/UI: ta fram användarflöden, gränssnitt och interaktioner
Erfarenhet av utveckling i C# och .NET
Erfarenhet av moderna frontendramverk och komponentbaserad utveckling
Förståelse för backendutveckling, API:er och integrationer
Förmåga att omsätta krav och idéer till välfungerande användargränssnitt
Intresse för användarupplevelse, prestanda, kvalitet och långsiktigt hållbara lösningar
Förmåga att självständigt driva frågor och slutföra uppgifter
Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
Meriterande erfarenheter
Det är meriterande om du har erfarenhet av:
REST API:er och integrationer mot externa system
Säkerhet, behörigheter och identitetshantering
Molnbaserade tjänster eller SaaS-produkter
Storskaliga webbapplikationer med många användare
Versionshantering, testning och automatiserade bygg- och releaseflöden
Vi erbjuder
Hos Storegate får du möjlighet att arbeta nära produkten, tekniken och användarna. Du blir en del av ett engagerat team där dina idéer och din kompetens gör skillnad.
Vi erbjuder en arbetsmiljö med korta beslutsvägar, stora möjligheter att påverka och ett starkt fokus på kvalitet, säkerhet, integritet och långsiktig utveckling.
Som medarbetare hos oss får du också ta del av bra personalförmåner och en arbetsplats där vi månar om både trivsel, gemenskap och en hållbar balans mellan arbete och fritid.Publiceringsdatum2026-06-09Så ansöker du
Tveka inte att skicka in din ansökan om rollen låter intressant och du känner att din profil passar in på beskrivningen ovan. Vi undanber oss kontakt från rekryteringsföretag, bemanningsföretag och konsultbolag med anledning av denna annons.
Alla ansökningar hanteras självklart strikt konfidentiellt.
Om Storegate AB
Storegate AB är ett svenskt företag som erbjuder molntjänster för att säkra, lagra, komma åt, dela och samarbeta med digital information. Storegate grundades 2003 och all data lagras på servrar placerade i Sverige. Bolaget är en del av en nordisk koncern med fokus på molntjänster.Företag
Storegate AB
Pirgatan 13
374 35 Karlshamn
Sverige Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-05
E-post: career@storegate.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Storegate AB
(org.nr 556623-6179), https://www.storegate.com
Pirgatan 13 (visa karta
)
374 35 KARLSHAMN Jobbnummer
9954670