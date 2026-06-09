Kock till Djuröhemmet- Kajutan
Värmdö Kommun / Kockjobb / Värmdö Visa alla kockjobb i Värmdö
2026-06-09
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Värmdö är skärgårdens mötesplats med en unik kombination av naturens stilla skönhet och en mer stadslik livsstil. Vårt uppdrag är inte ett utan många: skola, fastigheter, socialtjänst, hamnar, vård, bibliotek, omsorg och många fler. Vi verkar för att alla Värmdöbor kan leva ett rikt och fritt liv. Vi vill vara de som möjliggör drömmen om en livskraftig trygg miljö för hem, familj och företag.
Ska vi lyckas med det fullt ut måste vi ha olika kompetenser och arbeta tillsammans för en gemensam och tillitsfull arbetskultur, byggd på modiga, ansvarstagande medarbetare som förstår invånarnas behov och önskemål.
Vår verksamhet
Restaurang Kajutan är belägen i Djuröhemmet. Vi serverar dagligen våra boenden frukost, lunch, eftermiddagsfika och middag. En stor del av det vi lagar är från grunden. Vår restaurang är även öppen för allmänheten. Vi har öppet alla dagar på året.
Ditt uppdrag
I rollen som kock kommer dina arbetsuppgifter vara bland annat beredning/tillredning av mat, salladsbuffé, bakning, servering, plocka varor, städning, hjälpa till med disken mm . Vi är ett sammansvetsat gäng som hjälper varandra i alla områden inom kök/storhushåll. Du jobbar i ett öppet kök och kommer därför möta våra boenden och personal dagligen. Vi söker en kock som är intresserad av att arbeta varannan helg men även hoppa in vid behov.
Din erfarenhet
Vi söker dig som minimum har en gymnasieutbildning inom livsmedel som exempel livsmedelsprogrammet eller motsvarande.
Har relevant arbetslivserfarenhet av liknande arbete. viktigt att du har erfarenhet av just storkök.
Besitter goda kunskaper om allergener, specialkost, HACCP, egenkontroll och livsmedelshygien/hantering.
Du har ett naturligtvis ett genuint intresse för matlagning.
Som person har du hög social kompetens, och kan kommunicera och förstå svenska flytande både i tal och skrift då kommunikation är viktigt i rollen. Vidare är du ansvarstagande, flexibel och har stort intresse för människor. Du är självgående och känner dig trygg i din yrkesroll.
Språktest kan komma att bli aktuellt.
Dina personliga egenskaper
Självgående
Flexibel
Muntlig kommunikation
Serviceinriktad
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Värmdö kommun erbjuder friskvårdsbidrag, SL-kort mot nettolöneavdrag och semesterväxling till extra lediga dagar. Vi arbetar även aktivt för att skapa hälsofrämjande arbetsplatser med en god arbetsmiljö och tillämpar rökfri arbetstid.
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Vill du veta mer är du välkommen att kontakta oss, se kontaktperson nedan.
Kontaktuppgifter till arbetstagarorganisationerna hittar du på https://www.varmdo.se/fackligaorganisationer
eller via Servicecenter, 08-570 470 00. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Värmdö Kommun
(org.nr 212000-0035), https://www.varmdo.se/
Värmdö kommun (visa karta
)
134 37 GUSTAVSBERG Arbetsplats
Djuröhemmet , Restaurang Kajutan Kontakt
Rekryterande chef
Hanna Orre hanna.orre@varmdo.se 0706609222 Jobbnummer
9954677