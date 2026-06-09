Snickare - utställningsutveckling, Vattenhallen LTH
Lunds Universitet / Möbelsnickarjobb / Helsingborg Visa alla möbelsnickarjobb i Helsingborg
2026-06-09
, Bjuv
, Åstorp
, Höganäs
, Landskrona
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Lunds Universitet i Helsingborg
, Klippan
, Lund
, Höör
, Malmö
eller i hela Sverige
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 46 000 studenter och 8 500 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.
Om Vattenhallen Science Center Vattenhallen Science Center tillhör Lunds Tekniska Högskola och drivs i samverkan med Naturvetenskapliga fakulteten. Vattenhallen är en lustfylld interaktiv mötesplats för allmänheten, skolan, universitetet, och näringslivet där aktiviteter av alla de slag er-bjuds i lokalerna med utställningar om aktuell teknikutveckling och vetenskaplig forskning.
För att visa våra unga besökare att de kan utbilda sig inom naturvetenskap och teknik bygger verksamheten på personaltäta aktiviteter där det är timanställda studenter som möter besökarna. Vattenhallen har blivit en stor framgång och har över 45 000 besö-kare per år som kommer från hela regionen. Ungefär 150 skolelever (5–18 år) besöker Vattenhallen varje dag, 4 elever gör praktik varje vecka, lärare kommer på fortbild-ning, företag och organisationer kommer på möten, kick-off, 5-kamp och fest och på helger och skollov fylls lokalerna av experimentlystna familjer.
Verksamheten består idag av 15 anställda, men har även ca 40 studentguider som handleder besökarna.
Om Science Center Helsingborg
Från och med våren 2020 har Vattenhallen drivit verksamhet på Campus Helsingborg. Till en början var detta ett pilotprojekt med fokus på programmeringsaktiviteter för högstadieelever, gymnasieelever samt lärare i befintliga lokaler på campus Helsing-borg. Men sedan augusti 2024 har verksamheten egna lokaler och ekonomin säkrad enligt ett samarbetsavtal mellan Lunds universitet, Helsingborgs stad samt Närings-livsrepresentanter.
Verksamheten i Helsingborg drivs av 5 deltidsanställda personer.
Den utlysta anställningen avser att till en omfattning av 100% medverka i utställnings-utveckling samt produktion av utställningsstationer på Science Center Helsingborg.
Vi erbjuder
Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension.
Vi har även ett flextidsavtal som skapar goda förutsättningar för balans mellan arbete och fritid.
Läs mer på universitetets webbplats om att vara anställd hos Jobba hos oss Lunds universitet
Arbetsuppgifter och ansvarsområden
Konstruktion och medverkan i utveckling av ny experimentutrustning i samarbete med vetenskaplig och pedagogisk personal. Rollen innebär att du både medverkar i utvecklingen av utställningar och självständigt arbetar med konstruktion och byggnation.
Konstruera och bygga interaktiva installationer, främst i trä, och inköp av material är vanliga arbetsuppgifter.
Anställningen är förlagd till Helsingborg. Visst samarbete kommer att ske med personal i Lund så vissa möten/arbetsuppgifter kan ske i mindre omfattning i Lund.
Krav för anställningen är
Flerårig erfarenhet av möbelsnickeri eller motsvarande praktisk bygg-kompetens
Erfarenhet av projektarbete och god förmåga att driva projekt framåt
Dokumenterad erfarenhet av utställningsdesign och utställningsbyggande
Goda språkkunskaper i svenska och engelska i både tal och skrift
God förmåga att organisera, samarbeta och kommunicera
God förmåga att hantera varierande arbetsuppgifter samtidigt som att upprätthålla en hög servicenivå
Är ansvarstagande och självgående
Meriterande för anställningen är:
Kunskap inom teknik, naturvetenskap eller programmering
Intresse för barns och ungas lärande
Tidigare erfarenhet av arbete på science center eller annan pedagogisk verksamhet
Hänsyn kommer också att tas till hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka verksamheten vid Vattenhallen Science Center samt bidra till dess framtida utveckling.Publiceringsdatum2026-06-09Övrig information
Anställningen är en visstidsanställning under 1 år på 100 procent. Tillträde snarast. Arbetsplatsen kommer att vara på Campus Helsingborg samt i mindre grad delta på möten och samverkan med personal på plats på Vattenhallen i Lund.
Vi planerar att genomföra intervjuer innan den 2026-06-25.
Du kommer att anställas med befattningen verkstadsinstruktör.
Så här söker du
Ansökan ska innehålla CV och personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt anställningen matchar dina meriter. Ansökan bör även innehålla examensbevis eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc).
LTH – Lunds Tekniska Högskola – är en del av Lunds universitet. På LTH utbildar vi människor, bygger kunskap för framtiden och arbetar hårt för att utveckla samhället. Vi skapar utrymme för briljant forskning och inspirerar till kreativ utveckling av teknik, arkitektur och design. Här läser närmare 12 000 studenter. Varje år publicerar våra forskare – varav många verkar inom världsledande profilområden – omkring 100 avhandlingar och 2 000 vetenskapliga rön. En rad forskningsresultat och studentarbeten förädlas till innovationer. Tillsammans utforskar och skapar vi – till nytta för världen.
Vattenhallen består idag av 15 anställda, men har även ca 50 studentguider som handleder besökarna.
Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lunds Universitet
(org.nr 202100-3211), https://www.lu.se/vacancies
Klas Anshelms väg 14 (visa karta
)
221 00 LUND Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Lunds universitet Kontakt
OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli st@st.lu.se 046-2229362 Jobbnummer
9954676