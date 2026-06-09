Konsulter inom Utveckling hos A-hub
A Hub AB / Datajobb / Linköping Visa alla datajobb i Linköping
2026-06-09
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A-hub öppnade i Linköping i januari 2022. Med 40+ års samlad erfarenhet hjälper vi kandidater att hitta rätt jobb i Östergötland och Jönköpingsregionen inom IT/Tech, Engineering och andra roller som exempelvis ekonomi, marknadsföring, försäljning och HR.
A-hub hjälper till att forma människors framtid och underlätta företagstillväxt. För oss handlar det om så mycket mer än att bara fylla positioner; det handlar om att främja framgång och professionell lycka!
Just nu söker vi en [roll] till vår kund som är ett svenskt välkänt industriföretag i Linköping.
OM ROLLEN
Som konsult inom mjukvara, hårdvara eller embedded får du arbeta i tekniskt avancerade uppdrag där kvalitet, säkerhet och långsiktighet är centralt. Du blir en del av utvecklingsnära team som arbetar med exempelvis systemutveckling, embeddedutveckling, integrationer, automatisering, DevOps, dataflöden eller molnnära lösningar.
Rollen passar dig som trivs i komplexa tekniska miljöer, gillar att förstå helheten och vill bidra till robusta lösningar som används i verksamhetskritiska sammanhang. Du får möjlighet att arbeta nära andra utvecklare, testare, arkitekter och tekniska specialister.
ÖNSKADE KVALIFIKATIONER
För att passa och trivas i tjänster har du:
Eftergymnasial utbildning inom datateknik, systemvetenskap, elektronik eller motsvarande erfarenhet.
Erfarenhet av mjukvaruutveckling, embedded, DevOps, systemintegration eller liknande tekniska roller.
Erfarenhet av C, C++, C#, Python, Java, Linux, .NET eller liknande tekniker.
God förståelse för kodkvalitet, krav, test, dokumentation och versionshantering.
Det är även meriterande om du har:
Erfarenhet av CI/CD, Git, Docker, Kubernetes, molnplattformar eller automatisering.
Erfarenhet från försvar, industri, fordon, medtech eller andra säkerhetskritiska miljöer.
För att vara aktuell för den här tjänsten har du svenskt medborgarskap (dubbla medborgarskap kan vara en utmaning) samt att du kommer behöver genomgå en bakgrundskontroll och säkerhetsprövning med godkänt resultat innan tillträde.
VI ERBJUDER
Detta är ett långsiktigt konsultuppdrag på heltid med anställning hos oss på A-hub, där du arbetar som konsult hos vår kund. Som konsult på A-hub värdesätter vi dig och din utvecklingsresa i ditt konsultuppdrag.
Du erbjuds en trygg anställning med stöd och vägledning av våra duktiga konsultchefer. Vi är ett auktoriserat rekrytering- och konsultföretag som är medlemmar i Almega. Du omfattas därmed av kollektivavtalets trygga villkor som rör exempelvis lön, pension, försäkringar och semester.
ÖVRIG INFORMATION
Placering: Linköping
Start: Så snart som möjligt eller enligt överenskommelse
Upplägg: Vid frågor om tjänsten kontakta gärna Anders Söderblom på anders.soderblom(a)a-hub.se.
Urval och intervjuer kommer att ske löpande så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt!
OM A-HUB GROUP
A-hub är en snabbt växande utmanare inom rekryterings-, konsult- och bemanningslösningar. Vår plattform möjliggör snabbare, effektivare och mer högkvalitativ kandidatmatchning, samtidigt som mer tid och vikt kan läggas på att stärka relationerna mellan arbetsgivare och kandidater. Vi attraherar kandidater genom att kombinera branschens bästa digitala verktyg, inklusive en mjukvara för kandidatsökning, med de vassaste rekryterings- och konsultcheferna.
A-hub är verksamma i regionerna Linköping, Stockholm, Göteborg, Malmö, Örebro, Östersund och Umeå men arbetar operativt med vår digitalt drivna verksamhet över hela landet. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7876413-2043312". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare A Hub AB
(org.nr 559177-9656), https://jobb.a-hub.se
Stora Torget 3 (visa karta
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582 19 LINKÖPING Arbetsplats
A-hub Jobbnummer
9954674