Familjebehandlare till Första Linjen i Nacka kommun
Nacka kommun, Välfärd samhällsservice, Familj och arbete / Socialsekreterarjobb / Nacka Visa alla socialsekreterarjobb i Nacka
2026-06-09
, Kristinehamn
, Karlskoga
, Storfors
, Lekeberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Nacka kommun, Välfärd samhällsservice, Familj och arbete i Nacka
Vill du arbeta förebyggande och göra skillnad för barn, unga och familjer i ett tidigt skede? Nu söker vi en engagerad familjebehandlare till Första linjen i Nacka kommun.
Hos oss får du arbeta med tidiga stöd- och behandlingsinsatser för barn, unga och deras familjer, med särskilt fokus på föräldrastöd och barns psykiska hälsa. Du arbetar nära kunniga kollegor och i samverkan med bland annat vårdcentral, skolor, socialtjänst och andra viktiga aktörer för att ge familjer rätt stöd i rätt tid.
Ditt uppdrag
Som familjebehandlare arbetar du med stöd- och behandlingsinsatser utan biståndsbeslut för barn och unga i åldern 0–17 år och deras familjer. Tyngdpunkten i uppdraget ligger på föräldrastöd och psykosocialt behandlingsarbete med fokus på barns psykiska hälsa.
Första linjen är en del av verksamheten Barn, ungdom och familj inom affärsområdet Familj och Arbete. Här erbjuder vi tidiga och lättillgängliga insatser till barn, unga och deras familjer utifrån uppdrag från socialnämnd. Som familjebehandlare arbetar du nära övriga familjebehandlare och samverkar med bland annat psykologer och KBT-behandlare på vårdcentralerna för att ge familjer ett samordnat stöd.
Uppdraget är förlagt till mottagningarna Horisonten Barn och Unga på Boo vårdcentral i Orminge och Familjeläkarna i Saltsjöbaden samt till verksamhetens lokaler i Sickla. Rollen innebär ett varierat och rörligt arbetssätt där du behöver trivas med att arbeta på flera platser och självständigt planera din vardag.
I rollen kommer du bland annat att:
ge stöd- och behandlingsinsatser samt föräldrastöd på individ- och gruppnivå
tidigt identifiera behov och bidra till att samordna insatser kring familjer
samverka med vårdcentraler, skolor, BUP och med interna och externa aktörer som möter målgruppen
bidra till verksamhetens utveckling och kvalitét
Du möter familjer som söker stöd kring barns psykiska hälsa, skolproblematik och utmaningar i föräldraskapet, ofta i ett skede där tidiga insatser kan göra stor skillnad.
Är det här du?
Vi söker dig som är trygg i din yrkesroll och har ett genuint engagemang för barn, unga och familjer. Du möter människor med lyhördhet, respekt och professionalism och har lätt för att skapa förtroendefulla relationer.
Du arbetar självständigt och tar ansvar för ditt uppdrag samtidigt som du trivs med att samarbeta med andra professioner. Du är prestigelös, kommunikativ och trygg i din kompetens samt bidrar gärna med perspektiv och idéer som utvecklar verksamheten. För att trivas i rollen behöver du också vara flexibel och stresstålig.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Din erfarenhet
Vi söker dig som har:
socionomexamen eller annan likvärdig högskoleutbildning med relevant inriktning
erfarenhet av arbete med barns psykiska hälsa
erfarenhet av psykosocialt behandlingsarbete med barn, unga och familjer
erfarenhet av föräldrastöd
mycket god förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift
god dokumentationsvana och digital kompetens
Det är meriterande om du har:
grundläggande psykoterapiutbildning (Steg 1)
erfarenhet av socialtjänstens öppenvård
erfarenhet av samverkan mellan kommun och region
erfarenhet av arbete med barn och unga med NPF-diagnoser
erfarenhet av föräldrastödsprogram, exempelvis ABC eller iKomet
Vi erbjuder
Hos oss får du ett meningsfullt och varierat uppdrag där du får möjlighet att göra skillnad för barn, unga och familjer i ett tidigt skede. Du arbetar tillsammans med engagerade och kompetenta kollegor i ett nära samarbete mellan kommun och region. Rollen erbjuder en kombination av individuellt behandlingsarbete, gruppverksamhet och samverkan med andra professioner, vilket skapar en utvecklande och omväxlande arbetsvardag.
Intresserad?
Vill du vara med och göra skillnad för barn, unga och familjer i ett tidigt skede? Välkommen med din ansökan!
Rekryteringsprocessen består av urval, tester, kompetensbaserad intervju, referenstagning, digital uppvisning av belastningsregister (HVB-hem) samt kontroll av betyg och intyg.
Vi arbetar med löpande urval, vilket innebär att tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdag.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nacka Kommun
(org.nr 212000-0167), http://www.nacka.se
Granitvägen 13-17 (visa karta
)
131 40 NACKA Arbetsplats
Nacka kommun, Välfärd samhällsservice, Familj och arbete Kontakt
Verksamhetschef
Karin Hidestrand karin.hidestrand@nacka.se 070-4317595 Jobbnummer
9954687