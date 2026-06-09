Undersköterska Hälso- och sjukvård i hemmet, Äldreomsorgen
Umeå kommun / Undersköterskejobb / Umeå Visa alla undersköterskejobb i Umeå
2026-06-09
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Äldreomsorgen i Umeå kommun vill i närhet och samspel vara en resurs som frigör och stärker människors förmåga att leva ett självständigt liv.
Den som är över 18 år och inte på egen hand eller med hjälp kan ta sig till en hälsocentral kan ha möjlighet att få hälso- och sjukvård samt rehabilitering/habilitering i sitt hem.
Hälso- och sjukvård i hemmet ansvarar för hemsjukvård, hembesök, rehabilitering, habilitering och hjälpmedel i ordinärt boende, inklusive förskrivning och intyg för bostadsanpassning. Uppdraget gäller dygnet runt för personer över 18 år som bor i eget hem.
Vårt mål är att stärka den enskildes möjlighet att leva ett självständigt liv och att erbjuda en god och säker vård med hög kvalitet. Arbetet utgår från ett hälsofrämjande och rehabiliterande förhållningssätt, med fokus på delaktighet, samordning och tydlig ansvarsfördelning.
Vi söker nu en kompetent undersköterska som är intresserad av ett flexibelt och utvecklande arbete där individen står i centrum!Publiceringsdatum2026-06-09Arbetsuppgifter
Som undersköterska inom hemsjukvården utför du delegerade arbetsuppgifter på primärvårdsnivå. Arbetsuppgifterna kan bland annat omfatta läkemedel- och insulingivning, katetervård och såromläggning. Hos oss får du möjlighet att arbeta nära patienter och göra verklig skillnad i deras vardag.
Tjänsten avser ett vikariat, heltid, med tillträde från och med 2026-08-24 till och med 2027-09-05. Schemalagd arbetstid dag, kväll och helg.
Om dig
Vi söker dig som är utbildad undersköterska och vill bidra med din kompetens inom Hälso- och sjukvård i hemmet. Du har erfarenhet av provtagning och delegerade arbetsuppgifter, som läkemedel- och insulinhantering samt såromläggning. Vi ser det som meriterande om du har erfarenhet av arbete inom hemtjänst och/eller hemsjukvård, att ge läkemedel i sond samt på- och avkoppling av sondmat, spola urinkateter och kateterisering av kvinna.
För att du ska kunna kommunicera med brukare, anhöriga och kollegor, skriva och ta del av vårddokumentation samt erhålla medicindelegering krävs det att du har goda kunskaper i det svenska språket i både tal och skrift. För tjänsten krävs B-körkort.
Som person är du är trygg i din yrkesroll, tar initiativ och vågar tänka nytt. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Tunga lyft förekommer, förflyttningshjälpmedel ska användas.
Rökning/djur förekommer på arbetsplatsen, så du bör inte vara allergisk
Urval och intervjuer sker löpande, välkommen med din ansökan redan idag!
Före erbjudande om anställning ber vi dig uppvisa utdrag ur polisens belastningsregister. Detta görs som ett sista steg i rekryteringsprocessen.
Om Umeå kommun
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare med över 13 000 viktiga medarbetare. Vår organisation är indelad i nio förvaltningar och tillsammans jobbar vi för att Umeå ska växa med omtanke. Vår värdegrund utgår från medborgarfokus, öppenhet, tillit och ständiga förbättringar. Tillsammans med oss får du jobba i samhällsviktiga uppdrag där du bidrar till att Umeå fortsätter vara tryggt, säkert och roligt.
Umeå är norra Sveriges största stad med ett rikt utbud av upplevelser och möjligheter. Vi är en förenings- och kulturstad som erbjuder ett rikare liv även utanför jobbet. Här kan du ta del av hur det är att leva och bo i Umeå: Flytta - Umeå kommun
Vi ska bli fler och därför söker vi kanske just dig? Vill du också mer? Vi erbjuder schyssta villkor, bra förmåner och goda utvecklingsmöjligheter för ett livslångt lärande, samt jobb som är viktiga för alla dem som lever och verkar här. Vi ser fram emot att höra från dig. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Umeå Kommun
(org.nr 212000-2627), http://www.umea.se/ledigajobb
Skolgatan 31 A (visa karta
)
901 84 UMEÅ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Äldreomsorg, Hälso- och sjukvård Kontakt
Helena Rönngren, Kommunal umea.vasterbotten@kommunal.se 010-4429662 Jobbnummer
9954681