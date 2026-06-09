Personlig assistent timvikarie sökes till glad och aktiv pojke
Molnet Personlig Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Sollefteå Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Sollefteå
2026-06-09
, Kramfors
, Ragunda
, Mark
, Härnösand
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Molnet Personlig Assistans AB i Sollefteå
, Kramfors
, Ragunda
, Härnösand
, Örnsköldsvik
eller i hela Sverige
Vi söker nu flera personliga assistenter på heltid till en härlig pojke med mycket energi, glädje och nyfikenhet på livet.
Han är en glad och livfull kille som sprider värme omkring sig. Med sin busiga personlighet och sitt stora intresse för det som händer runt omkring honom tycker han om aktiviteter, utflykter och att få vara delaktig i vardagen. Han trivs när det händer saker och uppskattar människor som bjuder på trygghet, omtanke och positiv energi.
Pojken har personlig assistans dygnet runt och behöver främst tillsyn kopplad till trakeostomi, men även stöd och hjälp i sin vardag utifrån andra behov. Därför söker vi dig som är trygg, uppmärksam och har förmåga att skapa lugn och säkerhet samtidigt som du kan bidra med glädje, lekfullhet och engagemang.
Som personlig assistent blir du en viktig del av hans vardag och finns där för att skapa trygghet, glädje och möjligheter för honom att utvecklas och ha en aktiv tillvaro.
Vi söker dig som:
Är engagerad, ansvarstagande och lyhörd
Har ett lugnt och tryggt bemötande
Tycker om att arbeta med barn
Gillar att vara aktiv och hitta på saker
Har lätt för att samarbeta med familj och kollegor
Kan arbeta självständigt och ta initiativ
Erfarenhet av arbete inom personlig assistans är meriterande, men personlig lämplighet och viljan att lära sig är allra viktigast. Du kommer att få introduktion och den upplärning som behövs för att känna dig trygg i arbetet.Publiceringsdatum2026-06-09Om tjänsten
Behovsanställd
Arbetstiderna varierar mellan dag, kväll, natt och helg
Tillträde enligt överenskommelse
Introduktion och inskolning erbjuds
Vi söker dig som vill arbeta långsiktigt och vara med och skapa en trygg, rolig och meningsfull vardag för en fantastisk liten kille.
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-09
E-post: susann@molnetassistans.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Sollefteå". Arbetsgivare Molnet Personlig Assistans AB
(org.nr 556909-8881) Jobbnummer
9954669