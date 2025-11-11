Undersköterska kirurgi
2025-11-11
Är du intresserad av kirurgi och urologi? Vill du utvecklas i din roll som undersköterska?
Vi på kirurgen i Oskarshamn söker nu en undersköterska till ett vikariat med placering på mottagningen.
Som undersköterska på kirurg- och urologmottagningen kommer du att arbeta med planering och bokning av patienter till verksamheten, du assisterar våra läkare vid undersökningar och ingrepp, samt har egna patienter.
Arbetstiden är förlagd dagtid måndag till fredag.
Om dig
Vi söker dig som är utbildad undersköterska, gärna med erfarenhet inom kirurgi, urologi eller liknande mottagningsarbete. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Du bör vara trygg och ansvarstagande i din roll som undersköterska, samt känna dig bekväm med att ta egna beslut. Du arbetar på ett strukturerat sätt, har god samarbetsförmåga, är flexibel och har en vilja att hitta lösningar utifrån patientens bästa.
Intervjuer och tillsättning sker löpande, så vänta inte med din ansökan!
Din framtida arbetsplats
Kirurg- och urologmottagningen i Oskarshamn är en del av Kirurgkliniken Kalmar och Oskarshamn. På mottagningen arbetar sjuksköterskor, undersköterskor, medicinska sekreterare och läkare tillsammans. Vi bedriver urologisk- samt allmänkirurgisk verksamhet. Vi har även ett tätt samarbete med vårdavdelningen, där man vårdar patienter som genomgår elektiv kirurgi måndag till fredag. Totalt arbetar drygt 200 personer på Kirurgkliniken Kalmar och Oskarshamn, varav cirka 30 i Oskarshamn.
Oskarshamns sjukhus är ett av tre sjukhus i Kalmar län och har drygt 400 medarbetare. Sjukhuset är ett litet sjukhus med snabba beslutsvägar och nära kontakter mellan enheterna. Här finns bland annat medicinsk specialistvård, röntgen, planerad kirurgi och ortopedi. Sjukhuset ligger nära Oskarshamns centrum och nära till skärgården.
Region Kalmar län ansvarar för hälso- och sjukvård, tandvård, folkhögskolor, kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Vi är över 7 000 medarbetare som alla jobbar tillsammans för ett friskare, tryggare och rikare liv för länets invånare. Hos oss får du många förmåner och ett av Sveriges bästa kollektivavtal. Vi möter människor i livets alla skeden och har ett meningsfullt och utvecklande arbete - varje dag.
Region Kalmar län erbjuder alla medarbetare en anställning på 100%. Om du arbetar deltid men önskar arbeta heltid kan utökning av tjänst erbjudas vid annan arbetsplats.
Vi vill att du bifogar CV, personligt brev och för tjänsten relevanta utbildningsbevis till din ansökan. För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Region Kalmar län vill vi att du söker tjänsten i vårt rekryteringssystem och inte via e-post eller i pappersformat.
Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster. Ersättning
Vi tillämpar individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/814". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Kalmar Län
(org.nr 232100-0073) Arbetsplats
Oskarshamns sjukhus Kontakt
Johanna Palmér 010-3582406 Jobbnummer
9599722