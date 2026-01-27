Undersköterska kirurgi
Region Kalmar län / Undersköterskejobb / Oskarshamn Visa alla undersköterskejobb i Oskarshamn
2026-01-27
, Mönsterås
, Högsby
, Hultsfred
, Borgholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Kalmar län i Oskarshamn
, Mönsterås
, Högsby
, Hultsfred
, Borgholm
eller i hela Sverige
Är du intresserad av kirurgi och vill arbeta med planerad vård?
Vi söker nu en undersköterska till vår vårdavdelning med fokus på elektiv kirurgi.
Som undersköterska på kirurgavdelningen deltar du i för- och eftervården av patienter som genomgår planerade kirurgiska operationer och undersökningar. Vi har öppet dygnet runt, måndag till fredag. Arbetstiden är förlagd dagtid, kvällstid och eventuellt nattetid.
Om dig
Vi söker dig som är utbildad undersköterska, gärna med erfarenhet av avdelningsarbete. Du arbetar på ett strukturerat sätt, har god samarbetsförmåga och är flexibel med god förmåga att prioritera och anpassa dig efter situationen. Vi ser också att har en vilja at arbeta med fokus på god och personcentrerad vård. Du bör trivas med ett växlande tempo och omväxlande arbetsuppgifter. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Intervjuer och tillsättning sker löpande, så vänta inte med din ansökan!
Din framtida arbetsplats
Kirurgavdelningen i Oskarshamn är en del av Kirurgkliniken Kalmar och Oskarshamn. På avdelningen arbetar sjuksköterskor, undersköterskor, medicinska sekreterare och läkare tillsammans. Vi bedriver basal elektiv kirurgi från måndag till fredag. Totalt arbetar drygt 235 personer på Kirurgkliniken Kalmar och Oskarshamn, varav cirka 25 i Oskarshamn.
Oskarshamns sjukhus är ett av tre sjukhus i Kalmar län och har drygt 400 medarbetare. Sjukhuset är ett litet sjukhus med snabba beslutsvägar och nära kontakter mellan enheterna. Här finns bland annat medicinsk specialistvård, röntgen, planerad kirurgi och ortopedi. Sjukhuset ligger nära Oskarshamns centrum och nära till skärgården.
Region Kalmar län ansvarar för hälso- och sjukvård, tandvård, folkhögskolor, kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Vi är över 7 000 medarbetare som alla jobbar tillsammans för ett friskare, tryggare och rikare liv för länets invånare. Hos oss får du många förmåner och ett av Sveriges bästa kollektivavtal. Vi möter människor i livets alla skeden och har ett meningsfullt och utvecklande arbete - varje dag.
Region Kalmar län erbjuder alla medarbetare en anställning på 100%. Om du arbetar deltid men önskar arbeta heltid kan utökning av tjänst erbjudas vid annan arbetsplats.
Vi vill att du bifogar CV, personligt brev och för tjänsten relevanta utbildningsbevis till din ansökan. För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Region Kalmar län vill vi att du söker tjänsten i vårt rekryteringssystem och inte via e-post eller i pappersformat.
Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster. Ersättning
Vi tillämpar individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/75". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Region Kalmar Län
(org.nr 232100-0073) Arbetsplats
Oskarshamns sjukhus Kontakt
Johanna Palmér 010-3582406 Jobbnummer
9708025