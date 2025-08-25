Undersköterska infektionsavdelning 27
2025-08-25
NU-sjukvården är en del av Västra Götalandsregionen och är ett av Sveriges större länssjukhus. Vi finns på NÄL (Norra Älvsborgs Länssjukhus) i Trollhättan och Uddevalla sjukhus. Sjukhusets upptagningsområde omfattar 280 000 invånare. Tillsammans är vi cirka 5 000 medarbetare som varje dag arbetar för att ge god och säker specialistsjukvård. Vi finns på västkusten och vårt område erbjuder en varierad natur med både hav, berg, skog och sjö.
Vill du arbeta på en spännande och lärorik arbetsplats med en stor del akutsjukvård? Då är Infektionskliniken rätt arbetsplats för dig!
Om verksamheten
Infektionskliniken består idag av vårdavdelning 27, vår infektionsmottagning och vår systeravdelning avdelning 45 som är inriktad på hematologi och infektionssjukvård.
Inom kliniken ingår även sprututbytesverksamhet.
Vår uppgift är att erbjuda kvalificerad vård, behandling och omvårdnad av patienter med infektionssjukdomar. Den specialiserade infektionssjukvården har hela NU-sjukvården som upptagningsområde. Majoriteten av våra patienter tas in akut och vi har en blandad patientgrupp vad gäller diagnos, vårdtid och ålder. Vi har även en omfattande konsult- och jourverksamhet.
På avdelning 27 vårdas i första hand isoleringskrävande patienter. Vi har 24 vårdplatser och samtliga patientrum är enkelrum med isoleringsmöjligheter och ingång utifrån. Många av våra patienter har ett akut insjuknande som kräver samarbete med övriga kliniker, MIG-team och IVA. Vi bedriver även utredning av oklara infektionstillstånd inklusive tropikmedicin.
På infektionsmottagningen bedrivs utredning, uppföljning och behandling av patienter med infektionssjukdomar. Här tar vi emot patienter för både planerade och akuta besök. Inom verksamheten ingår även vår sprututbytesmottagning. Sprututbytesmottagningen vänder sig till personer som injicerar droger intravenöst och är folkbokförda i Västra Götalandsregionen.
Tillsammans med oss på Infektion får du en bred kompetens i omhändertagandet av patienter med infektionssjukdomar och det finns möjlighet för djupare kunskap inom infektionssjukvård och/eller akutsjukvård. Vi erbjuder ett arbete med varierande arbetsuppgifter och du möts ständigt av nya utmaningar.
Du arbetar i ett nära samarbete med kompetenta kollegor från olika yrkesgrupper såsom sjuksköterskor, fysioterapeuter, kuratorer, sekreterare och läkare. Tillsammans arbetar vi för att erbjuda en hög medicinsk kvalitét till våra patienter!
Vem söker vi?
Vi söker dig som är undersköterska. Infektions- och/akutsjukvårdsutbildning är önskvärt. Det är meriterande om du har erfarenhet av infektionssjukvård och/eller akutsjukvård. Vi arbetar i team kring patienterna så det är viktigt med samarbetsförmåga, helhetssyn och flexibilitet. Här kommer du kunna utvecklas inom din profession. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.Övrig information
Annonsen avser en tillsvidaretjänst på 100% med tjänstgöring dag/kväll/natt.
Vi intervjuar löpande under hela ansökningstiden.
Välkommen med din ansökan!
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
