Undersköterska Holmsund vård- och omsorgsboende
2025-12-23
Äldreomsorgen i Umeå kommun vill i närhet och samspel vara en resurs som frigör och stärker människors förmåga att leva ett självständigt liv.
Holmsunds vård- och omsorgsboende är centralt beläget i Holmsund med direkt närhet till en hälsocentral, apotek och matvaruaffär. Hos oss finns goda möjligheter till utevistelse tack vare balkonger och uteplatser samt en gemensam innergård. Huset har tre våningar och rymmer 59 lägenheter. Holmsunds vård- och omsorgsboende består av sex enheter; tre gruppboenden, en korttidsenhet, en servicehusavdelning samt ett gruppboende beläget i Obbola.
Vi söker nu två undersköterskor till vårt team på Älvkungen i Obbola och Atlas i Holmsund!Publiceringsdatum2025-12-23Arbetsuppgifter
Som undersköterska hos oss bistår du de boende med personlig omvårdnad samt att på delegering av ansvarig sjuksköterska utföra medicinska arbetsuppgifter.
I arbetsuppgifterna ingår också att dokumentera åtgärder och hälsotillstånd.
Vi söker dig som genom ett gott bemötande och ett professionellt arbetssätt bistår våra boenden i deras vardag. Du arbetar utifrån uppdraget som kontaktperson, där den boendes medbestämmande står i fokus. Därigenom säkerställs att insatser utförs med god kvalitet enligt biståndsbeslut och genomförandeplan.
Arbetstiden är förlagd dag/kväll och helg.
Om dig
Vi söker dig som är utbildad undersköterska eller motsvarande och som har lång erfarenhet av arbete inom vården. Ditt möte med de boende kräver god kompetens baserad på personlig lämplighet, mognad och empatisk förmåga. Du uppvisar ett stort engagemang för så väl brukare som verksamhet i samtliga relationer och handlingar.
För att du ska kunna kommunicera med brukare, anhöriga och kollegor, skriva och ta del av vårddokumentation samt erhålla medicindelegering krävs det att du har goda kunskaper i det svenska språket i både tal och skrift.
Du trivs med att arbeta självständigt och är tålmodig och initiativrik. Du har god förmåga att samarbeta och samverka med kollegor, anhöriga och andra professioner.Övrig information
Vi kontrollerar ID-handling på de kandidater vi intervjuar.
Före erbjudande om anställning ber vi dig uppvisa utdrag ur polisens belastningsregister. Detta görs som ett sista steg i rekryteringsprocessen.
Välkommen med din ansökan! Du kan antingen bifoga ditt cv alternativt fylla i dina uppgifter i ansökningsformuläret.
Om Umeå kommun
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare med över 13 000 modiga medarbetare. Vår organisation är indelad i nio förvaltningar och tillsammans jobbar vi för att Umeå ska växa med omtanke. Vår värdegrund utgår från medborgarfokus, öppenhet, tillit och ständiga förbättringar. Tillsammans med oss får du jobba i samhällsviktiga uppdrag där du bidrar till att Umeå fortsätter vara tryggt, säkert och roligt.
Umeå är norra Sveriges största stad med ett rikt utbud av upplevelser och möjligheter. Vi är en förenings- och kulturstad som erbjuder ett rikare Umeåliv även utanför jobbet. Här kan du ta del av hur det är att leva och bo i Umeå: https://www.umea.se/flytta
Vi ska bli fler och därför söker vi kanske just dig? Vill du också mer? Vi erbjuder schyssta villkor, https://www.umea.se/jobbochforetagande/jobbochpraktik/kommunensomarbetsgivare/varaformaner.4.1b4d24fb1752122eb843bf.html
och goda utvecklingsmöjligheter för ett livslångt lärande. Och jobb som är viktiga för alla dem som lever och verkar här. Vi ser fram emot att höra från dig. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-06
