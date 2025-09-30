Undersköterska hemsjukvård
Region Gotland / Undersköterskejobb / Gotland Visa alla undersköterskejobb i Gotland
2025-09-30
, Västervik
, Valdemarsvik
, Oskarshamn
, Borgholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Gotland i Gotland
, Oskarshamn
eller i hela Sverige
I Region Gotland kan du utvecklas och växa, både som individ och tillsammans med andra. När du arbetar hos oss bidrar du till att Gotland blir en ännu bättre plats för människor i livets alla delar. Vi gör varandra bättre.
Hemsjukvården
Hemsjukvården är uppdelad i tre multiprofessionella team med distrikts-/sjuksköterskor, arbetsterapeuter, fysioterapeuter och undersköterskor som är fördelade på norr, mellersta, Visby och södra området.
Läkarinsatserna sköts av patientens vårdcentral och i vissa fall av ansvarig läkare på specialistmottagning. Vi arbetar även på uppdrag av 1177 och palliativa teamet.
Målet med hemsjukvården är samverkan för god och säker vård samt att patienter ska känna sig trygga och väl bemötta.
Vi söker nu en undersköterska på ett föräldrarvikariat, som kommer att utgå från Visby.Publiceringsdatum2025-09-30Arbetsuppgifter
Som undersköterska i hemsjukvården arbetar du med självständigt med planerade och ibland akuta hälso- och sjukvårdsinsatser i patientens hem.
Merparten av insatserna består i provtagning och såromläggning samt spolning och sätta kateter. Arbetet är fritt och självständigt och du planerar din dag i samråd med dina kollegor. Flertal arbetsuppgifter sker på delegation av sjuksköterska.
Vem är du?
Vi söker dig som är undersköterska med erfarenhet av hälso- och sjukvårdsarbete och som har erfarenhet av ovan nämnda arbetsuppgifter. B-körkort krävs för tjänsten.
Vi ser det som meriterande om du har erfarenhet av hemsjukvård.
Du är en öppen person som är flexibel och positivt inställd till nya utmaningar och arbetsuppgifter. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Urval för intervjuer sker löpande så varmt välkommen med din ansökan redan idag!
Om socialförvaltningen
Som en del av Region Gotland arbetar vi på socialförvaltningen med sociala insatser som rådgivning, stöd och behandling. Våra verksamhetsområden är socialtjänst, hemsjukvård, äldreomsorg och omsorg om personer med funktionsnedsättning på hela Gotland. Dygnet runt möter vi människor i alla åldrar och med olika behov; barn, familjer, vuxna och äldre. Tillsammans möjliggör vi goda förutsättningar till vård, stöd och service genom hela livet.
Om Region Gotland
Region Gotland är inte bara Gotlands största arbetsgivare, vi är också den enda regionen i Sverige som har kommunala-, hälso- och sjukvårdsuppgifter och regionalt utvecklingsansvar i en och samma organisation. Det tillsammans med vårt ö-läge skapar förutsättningar för gott samarbete över våra verksamhetsområden.
Vi är över 7000 medarbetare. Tillsammans arbetar för ett hållbart, inkluderande och välmående samhälle för alla som besöker, bor och verkar på Gotland. Vi är drivande i att skapa en trygg och hållbar utveckling över hela ön.
Gotland är en fantastisk plats att leva på, med ett rikt kulturliv, orörd natur och en kreativ entreprenörsanda. Vi är över 61 000 personer som har valt att bo här året om, och vi vill gärna bli fler! Vill du ha information om Gotland som plats att bo och leva på, läs mer på https://gotland.com/leva-bo/flytta-hit/
Genom instagramkontot @viarregiongotland visar vi bredden av våra yrken och vilken betydelse vårt arbete har för samhället. Varje vecka visar en ny medarbetare upp sin arbetsvardag.Övrig information
Region Gotland arbetar enligt kompetensbaserad rekryteringsmetod som syftar till att se varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar sökande med olika bakgrund och kön.
Tjänsten ledigförklaras under förutsättning att den ej behöver komma i anspråk för medarbetare med företrädesrätt samt att tjänsten fortsatt är vakant.
I takt med att omvärlden förändras arbetar Region Gotland i större utsträckning med kvalitet och säkerhet i rekryteringsprocessen. Det innebär att du som kandidat kan komma att omfattas av vissa kontroller inför anställning. Vilka kontroller som tjänsten du söker kan omfattas av får du information om inför eller under intervjun.
Inför samtliga anställningar behöver du som kandidat visa upp ID-handling och personbevis.
Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/939". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Gotland
(org.nr 212000-0803) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Hemsjukvården Kontakt
Ulrika Morian, enhetschef 0498-204224 Jobbnummer
9532875