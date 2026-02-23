Undersköterska Ebba Hemtjänst
2026-02-23
, Grästorp
, Herrljunga
, Vårgårda
, Lidköping
, Mölndal
Ebba hemtjänst är den lite mindre hemtjänsten med inriktning att möta brukare med demenssjukdom.
Det innebär att brukarna kan bo i alla delar av kommunen.
Genom god omvårdnad, flexibilitet, tänka utanför boxen och kunna vara en lagspelare, ser vi till att brukaren får den bästa dagen varje dag!
Nu söker vi dig till vår verksamhet. Så ta chansen att sök till ett mycket stimulerande arbete.
Din roll
Vi söker dig som sätter den brukarens behov främst och som genom delaktighet och inflytande bidrar till en meningsfull vardag för de vi är till för.
Ditt förhållningssätt utgår från individens behov och tillvaratar den enskildes förmågor, hälsa och livskvalité.
I arbetet förekommer dokumentationsuppgifter samt delegerade hälso- och sjukvårdsuppgifter.
Vi söker dig som trivs med att ta initiativ och som ser till lösningar och möjligheter.
Arbetstiderna är dag, kväll och helg.
Din kunskap och erfarenhet
Ska kunna visa upp bevis skyddad yrkestitel som undersköterska (bevis från Socialstyrelsen) eller tjänstgöringsintyg från pågående anställning som undersköterska.
Du som söker har erfarenheter med att arbeta med personer som har
demenssjukdom.
Du har körkort är flexibel, stresstålig och har ett brinnande intresse för ett utvecklande arbete hos brukarna och på arbetsplatsen.
Stor vikt kommer att läggas på personlig lämplighet.
Dokumentation samt hälso- sjukvårdsuppgifter utifrån delegation ingår i arbetet.
Eftersom svenska är det gemensamma arbetsspråket på arbetsplatsen behöver du behärska språket muntligt och skriftligt, på den nivå som arbetsuppgifterna kräver.
Ska kunna visa upp giltigt utdrag från polisens belastningsregister. Typ av utdrag: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/arbete-i-hemmet-med-aldre-och-personer-med-funktionsnedsattning-e-tjanst/"
Du behöver även kunna visa upp pass/giltigt ID kort. Körkort går att visa upp tillsammans med
personbevis som man hämtar på skatteverket.se med hjälp av Bank-ID, detta kan vi göra vid bokad intervju.
Tillgång till mobilt BankID att använda, då det krävs för verifiering i våra verksamhetssystem.
B-Körkort är ett måste.
Din framtida arbetsplats
Intervjuer kan komma ske under rekryteringen.
Vikariat 260126-260831.
Vill du veta mer om din framtida arbetsplats och Vara kommun kan du läsa mer här https://vara.se/
Hos oss i Vara kommun får du engagerade kollegor och chefer, utbildningar och utvecklingsmöjligheter men också förmån i form av friskvårdsbidrag.
Alla anställda är också medlemmar i vår Fritidsföreningen som bland annat ordnar motionsaktiviteter och andra fritids- och kulturverksamheter, du får bland annat rabatt på vissa evenemang på Vara konserthus.
I Vara kommun gör vi varandra bra och det är tillsammans med vår etiska kompass som vi når våra gemensamma mål!
Undrar du vad som finns att göra och se när du inte jobbar hos oss på Vara kommun? Gå in på http://www.livetiskaraborg.se
och upptäck alla Skaraborgs möjligheter!
Om du av något skäl inte kan ansöka digitalt (på grund av exempelvis skyddade personuppgifter), vänligen ta kontakt med annonsens kontaktperson för alternativ sökväg.
Månadslön
Sista dag att ansöka är 2026-03-09
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/51". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vara kommun
(org.nr 212000-2924) Arbetsplats
Socialförvaltningen, Äldreomsorgen, Ebba hemtjänst Kontakt
Christina Strandman/ Enhetschef 0512-31555 Jobbnummer
9757903