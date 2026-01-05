Undersköterska Centrala
2026-01-05
Välkommen till Simrishamns kommun och den centrala hemtjänsten - en arbetsplats där vi bryr oss på riktigt, både om våra brukare och om varandra. Hos oss är mötet med människan alltid i centrum och vi utgår från varje individs behov, önskemål och livssituation. Vi strävar efter att arbeta med tillit i organisationens alla led och ett meningsfullt och hållbart arbetsliv. Här bli du en del av något stort, men aldrig en i mängden.
Vår verksamhet är placerad vid sjukhusområdet i centrala Simrishamn och härifrån utgår fem hemtjänstgrupper. Tillsammans är vi ett engagerat och omtänksamt team som varje dag arbetar för att skapa trygghet, värme och en meningsfull vardag för våra brukare och deras anhöriga. Vi samarbetar nära med sjuksköterskor, rehabpersonal och omsorgshandläggare - för oss är samarbete en självklar del av vardagen.
Vi är måna om att du ska trivas på jobbet. Därför arbetar vi aktivt för en god arbetsmiljö där dialog, respekt och stöd präglar arbetsdagen. Hos oss finns en nära kontakt mellan chefer och medarbetare, och vi tror på tillit, delaktighet och ett hållbart arbetsliv. Här blir du en viktig del av helheten - och samtidigt sedd som den du är.Publiceringsdatum2026-01-05Arbetsuppgifter
Som undersköterska i den centrala hemtjänsten har du ett varierande och meningsfullt arbete. Du är fast omsorgskontakt för brukare och utför både omvårdnadsinsatser samt rehabiliterande och hälso- och sjukvårdande uppgifter på delegering från legitimerad personal.
Vi planerar och strukturerar arbetet med stöd av vårt digitala planeringsverktyg LifeCare planering och dokumenterar löpande i verksamhetssystemet LifeCare. Systemen hjälper dig att få överblick och skapa trygghet både för dig och för brukaren.Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad undersköterska och som tycker om att arbeta nära människor. Du tar ansvar, är flexibel och känner dig trygg med att arbeta självständigt samtidigt som du uppskattar att vara en del av ett team. Har du tidigare erfarenhet från hemtjänst eller särskilt boende är det meriterande.
Eftersom dokumentation är en naturlig del av arbetet behöver du ha grundläggande datakunskaper och kunna uttrycka dig väl i både tal och skrift. Det är en fördel om du har arbetat i LifeCare mobil omsorg eller något annat digitalt planeringssystem, men det är inget krav.
Som person är du lyhörd, stabil och har ett varmt bemötande gentemot brukare, kollegor och arbetsledare. Du samarbetar gärna, är öppen för nya arbetssätt och bidrar till en positiv stämning på arbetsplatsen. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
ÖVRIGT
Hos oss får du möjlighet att göra skillnad på riktigt. Varje dag. Du blir en del av en verksamhet där ditt engagemang räknas och där vi tillsammans skapar trygghet och kvalitet i människors vardag.
Känner du att detta stämmer in på dig? Då ser vi fram emot din ansökan och hoppas få välkomna dig som kollega i den centrala hemtjänsten i Simrishamns kommun.
Vi tillämpar löpande rekrytering, så sök idag!
Här kan du läsa mer om att arbeta i Simrishamns kommun: https://www.simrishamn.se/om-kommunen/karriar-i-simrishamn
För dig med skyddade personuppgifter hänvisar vi till vår HR-enhet för vägledning i hur du ansöker. Oss når du via Kontakt Simrishamn 0414-81 90 00
Vi har gjort våra kanalval och tackar vänligt nej till kontakt från annons- och rekryteringsföretag. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C298123 - 2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Simrishamns kommun
(org.nr 212000-0969) Arbetsplats
Simrishamns kommun, Socialförvaltningen Kontakt
Enhetschef
Jessika Bojesen jessika.bojesen@simrishamn.se 0414-81 90 67 Jobbnummer
9669265