Undersköterska, Cancercentrums vårdavdelning, Umeå
Region Västerbotten, Cancercentrum / Undersköterskejobb / Umeå Visa alla undersköterskejobb i Umeå
2025-12-11
, Vännäs
, Nordmaling
, Vindeln
, Robertsfors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Västerbotten, Cancercentrum i Umeå
, Skellefteå
eller i hela Sverige
Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat.
På Cancercentrum arbetar nästan 400 personer med vård som spänner över intensiv cancerbehandling till palliativ vård. Forskning och utveckling är en viktig del för oss och en förutsättning för att fortsätta utveckla en vård i framkant. Med ett personcentrerat arbetssätt skapar vi mervärde för patient och närstående. Vi har ett välutvecklat teamarbete mellan vårdens professioner där allas kompetens är viktig. Det är teamet i sin helhet som gör den stora skillnaden! På avdelningen har vi fyra team, som har olika inriktningar. Team B och C är inriktad mot onkologi. Team D är inriktad mot hematologi. Team E är inriktad mot lymfom och sarkom. Sammanlagt har vi 40 vårdplatser i nuläget fördelade på alla team. Att arbeta på Cancercentrum ger dig möjlighet att kombinera teknik tillsammans med god och säker vård.
Du får en bred kompetens eftersom det hos oss finns en stor variation av patienter i en högspecialiserad vård. Vi möter patienter i allt från akuta situationer till livets slutskede.
På vårdavdelningen har vi ett mycket bra arbetsklimat, och det goda samarbetet mellan våra yrkeskategorier är vi stolta över. Med ett personcentrerat arbetssätt skapar vi mervärde för patient och närstående. Vi kan erbjuda arbetstidsmodell 1, modifierad 3-3, med förkortad arbetstid vilket möjliggör tid för återhämtning. Du arbetar dag, kväll och helger.
Vi söker nu undersköterskor för tillsvidareanställning vid Cancercentrum vårdavdelning team D och team E . Vi har bl. a internutbildningar, yrkesinriktad handledning och mentorskap som erbjuds till dig som jobbar hos oss.Publiceringsdatum2025-12-11Arbetsuppgifter
Som undersköterska hos oss bidrar du med kunskap och engagemang som får människor att känna sig trygga.
Du får ett varierande arbete. Du jobbar nära patienten i den dagliga omvårdnaden tillsammans med sjuksköterska och läkare för att identifiera risker, bedöma, åtgärda och utvärdera patientens olika omvårdnadsbehov. Där ingår även provtagning, kontroller, dokumentation och ha ett eget ansvarsområde på teamet.
Vi kan erbjuda en intern utbildning i onkologi/hematologi för nya medarbetare. Utbildningen har fokus på konkreta praktiska moment relevanta för vår avdelning samt olika delar av den vård vi ger. Eftersom Cancercentrum är en del av ett universitetssjukhus så förutsätts du handleda studenter från olika utbildningar. Vi arbetar efter en helhetssyn kring våra patienter och deras anhöriga finns ofta med under vårdtiden.Kvalifikationer
Vi söker dig med godkänd undersköterskeutbildning. Eftersom undersköterska från och med den 1 juli 2023 är en skyddad titel behöver du efter detta uppvisa intyg från Socialstyrelsen. Erfarenhet av arbete som undersköterska på vårdavdelning är meriterande.
Du är patientfokuserad och nyfiken på både patient och arbetsplats. Vidare är du positiv till förändringsarbete och medverkar aktivt till en god arbetsmiljö genom ditt sätt att vara.
Välkommen med din ansökan!
ÖVRIGT
Läs mer om våra förmåner för dig som jobbar med oss på webbsidanhttps://www.regionvasterbotten.se/nar-du-jobbar-hos-oss/formaner
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Om du har skyddad identitet och vill ansöka så kontaktar du rekryterande chef och skickar sedan in dina ansökningshandlingar via post. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C294603". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Västerbotten
(org.nr 232100-0222) Arbetsplats
Region Västerbotten, Cancercentrum Kontakt
Avdelningschef
Lena R Hägglund Lena.R.Hagglund@regionvasterbotten.se Jobbnummer
9640339