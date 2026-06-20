Flaggvakter sökes arbete inom trafik, grönyteskötsel och snöröjning
Sportbemanning i Östergötland AB / Säkerhetspersonalsjobb / Norrköping Visa alla säkerhetspersonalsjobb i Norrköping
2026-06-20
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Sportbemanning i Östergötland ABOm tjänsten
Sportbemanning i Östergötland AB söker nu flaggvakter för timanställning vid behov. Vi söker dig som är ansvarstagande, flexibel och trivs med ett varierande arbete utomhus.
I rollen arbetar du i första hand som flaggvakt vid vägarbeten, markarbeten och andra uppdrag där trafiksäkerhet behöver säkerställas. Tjänsten innebär även att du vid behov kan arbeta med andra praktiska arbetsuppgifter inom verksamheten, exempelvis grönyteskötsel, snöröjning och enklare mark- och fastighetsarbeten.
Det här är en tjänst för dig som uppskattar ett aktivt arbete, har god känsla för ansvar och säkerhet samt vill vara en del av en flexibel verksamhet där arbetsuppgifterna varierar utifrån säsong och uppdrag. Har du rätt inställning, arbetsvilja och ansvarskänsla men saknar viss utbildning? För rätt person kan vi erbjuda den utbildning som krävs för tjänsten.Dina arbetsuppgifter
Som flaggvakt hos oss kan dina arbetsuppgifter bland annat bestå av:
• arbete som flaggvakt vid vägarbeten och andra trafikpåverkande arbeten
• att bidra till en säker och välfungerande arbetsmiljö i trafikerade miljöer
• grönyteskötsel och enklare skötsel av utemiljöer
• snöröjning under säsong
• enklare mark- och fastighetsarbeten
• övriga service- och underhållsarbeten utifrån verksamhetens behov
Arbetet sker huvudsakligen utomhus och omfattningen kan variera beroende på säsong, kunduppdrag och verksamhetens behov.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
• har B-körkort
• talar och förstår svenska obehindrat
• är ansvarstagande, punktlig och har en god arbetsmoral
• trivs med att arbeta utomhus i varierande väderförhållanden
• är flexibel och kan anpassa dig till olika arbetsuppgifter och arbetstider
• har god samarbetsförmåga och samtidigt kan arbeta självständigt
• har ett serviceinriktat och lösningsorienterat arbetssätt
Meriterande
Det är meriterande om du har:
• erfarenhet av arbete som flaggvakt
• erfarenhet av grönyteskötsel, snöröjning eller annat praktiskt utomhusarbete
• relevanta utbildningar eller certifikat inom området
Saknar du viss utbildning men har rätt inställning och lämplighet för tjänsten ser vi positivt på det. För rätt person finns möjlighet till utbildning via oss.Dina personliga egenskaper
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. För att trivas i rollen tror vi att du är en person som tar ansvar, är pålitlig och har lätt för att samarbeta med andra. Du är inte rädd för att ta i när det behövs, kan växla mellan olika arbetsuppgifter och bidrar med ett positivt och professionellt bemötande i arbetet.
Om anställningen
Anställningsform: Timanställning vid behov
Arbetstid: Varierande arbetstid
Tillträde: Enligt överenskommelse
Antal tjänster: En eller flera, beroende på verksamhetens behovSå ansöker du
Skicka din ansökan med CV och en kort presentation av dig själv till:ronja@sportbemanning.se
Ansök snarast – urval sker löpande och tjänsterna kan komma att tillsättas innan annonsen tas bort.Kontaktuppgifter för detta jobb
Vid frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta:
Ronja Nylinder
VD
070-778 52 99ronja@sportbemanning.se
Isabel Eliasson
Projektsamordnare
0760-09 53 42isabel@sportbemanning.seOm företaget
Sportbemanning i Östergötland AB bedriver verksamhet inom bemanning och tjänster med varierande uppdrag. Vi arbetar med praktiska och säsongsanpassade arbetsinsatser där kvalitet, flexibilitet och ansvarstagande står i centrum. Hos oss får du möjlighet att arbeta i en verksamhet med omväxlande uppdrag och varierande arbetsdagar. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-20
E-post: ronja@sportbemanning.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Flaggvakt". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Sportbemanning i Östergötland AB
(org.nr 559527-7988) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
VD
Ronja Nylinder ronja@sportbemanning.se 070-7785299 Jobbnummer
9971557