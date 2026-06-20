Electronics & Systems Engineer R&D till Artifex
Nätt Consulting AB / Elektronikjobb / Färgelanda Visa alla elektronikjobb i Färgelanda
2026-06-20
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Vill du vara med och forma framtidens elektroniklösningar inom fordonsindustrin? Har du en stark teknisk expertis inom inbyggda system och systemarkitektur? Hos Artifex får du en nyckelroll i vårt R&D-team där du driver innovation från koncept till färdig verifiering.
Om rollen
Som Electronics & Systems Engineer inom Program & R&D ansvarar du för utveckling, integration och verifiering av elektroniska system och styrfunktioner för framtidens fordonsapplikationer. Ditt fokus ligger på att säkerställa innovativa, robusta och kostnadseffektiva lösningar som möter branschens högsta krav på funktionalitet, kvalitet och hållbarhet.
Du tillhör forsknings- och utvecklingsavdelningen (R&D) och rapporterar direkt till Senior Manager R&D.
Huvudsakliga ansvarsområden och arbetsuppgifter
Systemdesign & Arkitektur: Utveckla elektroniska lösningar och systemarkitekturer, med fokus på att integrera både innovativ teknik och existerande marknadslösningar ("off-the-shelf") i framtida produkter.
Kravställning & Samarbete: Definiera och specificera krav för hårdvara, mjukvara och gränssnitt i nära samarbete med övriga utvecklingsfunktioner.
Simulering & Testning: Genomföra simuleringar, kretskortskonstruktion (PCB) och testning av elektroniska system och komponenter.
Inbyggda system & Sensorik: Arbeta med inbyggda system, sensorer, styrenheter (ECU) och belysningsapplikationer.
Verifiering & Kvalitet: Ansvara för verifiering och validering i enlighet med gällande fordonsstandarder. Genomföra riskbedömningar, robusthetsanalyser, felsökningar och "root cause"-analyser.
Samverkan & Dokumentation: Samarbeta tätt med leverantörer, kunder och interna team för att säkerställa teknisk genomförbarhet. Dokumentera komplexa resultat och standardisera systemlösningar.
Teknikbevakning: Delta i externa nätverk och konferenser för att omvärldsbevaka och ligga i framkant gällande den teknologiska utvecklingen.Publiceringsdatum2026-06-20Profil
För att lyckas i rollen ser vi att du har en stark analytisk förmåga, är genuint nyfiken på ny teknik och trivs med att driva komplexa projekt framåt. Du är strukturerad, detaljorienterad och har lätt för att kommunicera och samarbeta med både interna och externa parter. Du har hög personlig integritet, levererar på dina löften och trivs i en dynamisk miljö där du gärna utmanar och debatterar tekniska lösningar på ett konstruktivt sätt.
Kvalifikationer och erfarenhet:
Civilinjengörs- eller masterexamen (gärna PhD) inom elektronik, mekatronik, datateknik eller motsvarande.
Praktisk erfarenhet av test- och verifieringsmetoder för elektroniska system.
God kunskap om inbyggda system, styrsystem, signalbehandling och kommunikationsprotokoll för fordon.
Erfarenhet av relevanta fordonsstandarder inom ditt fackområde.
God förståelse för elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) och robust design.
Meriterande:
Erfarenhet av systemdesign
Erfarenhet av kretskortskonstruktion (PCB)
Vad Artifex erbjuder dig
Hos Artifex blir du en del av en innovativ och framåtlutand miljö där kontinuerligt lärande och personlig utveckling står i centrum. Vi erbjuder stora möjligheter att påverka teknologival och produktutformning i en organisation med korta beslutsvägar och högt engagemang.
Ansökan och kontakt
Passar beskrivningen in på dig? Välkommen med din ansökan! Urval och intervjuer sker löpande.
Har du frågor om rollen är du varmt välkommen att kontakta oss. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-19
E-post: oskar.natt@nattconsulting.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nätt Consulting AB
(org.nr 559403-4554)
Färgelanda plant, Assarebyn (visa karta
)
458 93 FÄRGELANDA Arbetsplats
Artifex Systems AB Jobbnummer
9971553