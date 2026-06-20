BVC-sjuksköterska till Meliva VC/BVC Masthuggskajen
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BVC-sjuksköterska till Meliva VC/BVC Masthuggskajen – Välkommen till Meliva!
Vill du vara med och ge barn en trygg start i livet? Trygghet, utveckling och stöd – för familjer i livets viktigaste år
Vill du vara en del av en verksamhet där kvalitet, omtanke och långsiktighet i barnhälsovården står i centrum? Hos Meliva får du möjlighet att följa barn och familjer genom livets tidiga år – i en roll där du gör verklig skillnad. Du möter barn i åldern 0–6 år och deras föräldrar i en trygg och strukturerad vårdmiljö. Här är både professionellt ansvar och personligt engagemang avgörande.
Som en del av Melivagruppen blir du också en del av en växande och nytänkande vårdkoncern – med tillgång till ett brett nätverk av kollegor och möjlighet att utveckla både dig själv och framtidens barnhälsovård.Publiceringsdatum2026-06-20Om tjänsten
På Meliva VC/BVC Masthuggskajen möter vi barn och föräldrar med ett helhetsperspektiv – med fokus på trygghet, utveckling och tidigt stöd i livets första år. Du ansvarar för att följa barnets hälsa och utveckling i nära samarbete med vårdnadshavare, och erbjuder både stöd och rådgivning i föräldraskapet.
Arbetet omfattar bland annat tillväxtuppföljning, utvecklingsbedömningar, vaccinationer, föräldragrupper och hembesök. Du har ett nära samarbete med barnläkare, psykolog, BHV-samordnare och övriga kollegor på vårdcentralen
Meliva VC/BVC Masthuggskajen startade november 2024 på Första Långgatan 16, tre trappor upp i helt nyrenoverade lokaler. Vårt fina BVC har därefter fyllts med barn, vilket nu ger möjlighet till ännu en anställning på BVC. Din kollega på BVC samt övriga läkare och sjuksköterskor ser fram mot att få ännu en kollega till teamet. Allt eftersom vi växer sätter vi vårt arbetssätt tillsammans. Vi är drivande i att arbeta hälsofrämjande, med ett hälsoperspektiv även på vårdcentralen: Såväl läkare som ssk engageras i familjen. Vi söker dig med kompetens och gärna erfarenhet som BVC sjuksköterska.
Vi värdesätter ett självständigt arbetssätt kombinerat med god laganda, och uppmuntrar initiativ och delaktighet i förbättringsarbete och samverkan med andra aktörer kring barnet.
Vi erbjuder dig:
Ett stimulerande och självständigt arbete med stort ansvar
Ett team med bred kompetens och starkt engagemang
Stabil struktur och goda rutiner för barnhälsovård
En värderingsstyrd organisation med människan i fokus
Möjlighet att påverka och bidra till verksamhetens utveckling
Vi söker dig som:
• Är legitimerad sjuksköterska med specialistutbildning som distriktssköterska
Har erfarenhet av barnhälsovård eller liknande arbete
Arbetar tryggt och självständigt i din yrkesroll
Har god kommunikationsförmåga och ett empatiskt bemötande
Har ett genuint intresse för barn och familjer
Vill vara en del av ett team som arbetar med kvalitet och utveckling
Om Meliva
Meliva är en bred vårdgrupp med vårdcentraler, BVC, specialistvård och företagshälsa som växer på den svenska marknaden. Som en del av det finska vårdföretaget Mehiläinen har vi lång erfarenhet av att driva vård med hög kvalitet – både fysiskt och digitalt. Vi bygger framtidens vård – mänsklig, lokal och hållbar.
Vår strategi utgår från att kvalitet i vården börjar med dem som ger den. Därför sätter vi arbetsmiljö, ledarskap och kompetens i centrum – inte i marginalen. Vår vision är att vara vårdens bästa arbetsgivare, för att skapa bättre vård för patienten och en välfärd som håller i längden.
Om anställningen
Omfattning: Deltid 80% - 100%
Anställningsform: Tillsvidare eller enligt överenskommelse
Placering: Meliva BVC Masthuggskajen
Lön: Enligt överenskommelse
Kontakt
Vid frågor är du varmt välkommen att kontakta:
Namn: Susanne Hallner
Roll: Verksamhetschef
Mail: susanne.hallner@meliva.se
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Meliva AB
(org.nr 559209-0467)
524 91 Herrljunga, Sweden (visa karta
)
524 91 HERRLJUNGA Arbetsplats
Meliva Kontakt
Susanne Hallner susanne.hallner@meliva.se Jobbnummer
9971552