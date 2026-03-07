Undersköterska 65 %
Es Hemservice AB / Undersköterskejobb / Sundsvall Visa alla undersköterskejobb i Sundsvall
2026-03-07
, Timrå
, Mark
, Härnösand
, Nordanstig
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Es Hemservice AB i Sundsvall
ES Hemservice är en privat utförare av hemtjänst och har kontor i Stöde och Matfors. Är du intresserad av att bli vår kollega? Söker du ett viktigt och meningsfullt jobb?
Uppdragsbeskrivning
Vi söker nu undersköterskor för tillsvidareanställning i äldreomsorgen! Vill du vara med och bidra till en mer jämlik vård och omsorg? Läs då mer om arbetet nedan och lämna ditt intresse så snart som möjligt.
Om rollen
Vi söker dig som är utbildad undersköterska med erfarenhet till jobb inom äldreomsorg i Matfors. Arbetet består i huvudsak av vård- och omvårdnadsarbete med tillhörande sysslor. Du kommer även aktivt arbeta som omsorgskontakt och med genomförandeplaner samt social dokumentation. Du ska kunna arbeta både självständigt och i samverkan med andra i arbetslaget.
Du ska utan svårigheter kunna uttrycka dig på svenska i både tal och skrift. Vi ser gärna att du även har mycket god samarbetsförmåga, hög ansvarskänsla samt är flexibel. Du bidrar med positiv energi till arbetsplatsen och är lösningsorienterad. Genom din erfarenhet av vård och omsorgsarbete har du förståelse för att varje arbetspass är föränderligt och flexibelt. Då din arbetsplats är hemma hos våra kunder är det viktigt att du respekterar att du är i någons hem och är noggrann och ansvarsfull.
Det är meriterande om du har erfarenhet av vård- och omsorgsarbete. Att du tar initiativ, samarbetar bra med andra och tar ansvar för dina arbetsuppgifter är en självklarhet. Du ska också vara lyhörd och ha förmågan att sätta dig in i andras perspektiv eller situation. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Uppdrag och period
Tillträde enligt överenskommelse. Sysselsättningsgraden är 65% och schemat avser kvällar och eventuellt helg.Publiceringsdatum2026-03-07Kvalifikationer
Utbildningsbevis
Erfarenhet av äldreomsorgen
B-körkort meriterande
Behärska det svenska språket flytande i ord och skrift
Övrig information
Den 1 juli 2023 blev undersköterska en skyddad yrkestitel. Det innebär att det krävs ett yrkesbevis från Socialstyrelsen för att styrka din utbildning. Du ansöker om beviset på Socialstyrelsens hemsida eller via denna länk:
Läs mer här: https://legitimation.socialstyrelsen.se/skyddad-yrkestitel-for-underskoterska/information-om-skyddad-yrkestitel/
Urvalet sker löpande, vilket innebär att tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Vi ser fram emot din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-03
E-post: Info@eshemservice.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "65% Matfors EsHemservice". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare ES Hemservice AB
(org.nr 556991-1398)
ÅkerstaV.2 (visa karta
)
864 32 MATFORS Arbetsplats
ES Hemservice Matfors Jobbnummer
9783215