Undersköterska
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2026-07-31
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Vi söker nu flera engagerade och drivna undersköterskor till vår avdelning!
Välkommen att söka om du tycker att stroke, neurologi och geriatrik låter som en spännande kombination! Hos oss får du möjlighet att arbeta i team med både akut sjuka patienter och patienter med rehabiliteringsbehov.
C3 stroke- och geriatrikavdelningen är en vårdavdelning med femton ordinarie vårdplatser, tio stroke och allmän neurologi samt fem geriatrik. Inriktningen är akut strokevård och rehabilitering efter stroke samt utredning och rehab av geriatriska patienter. Utöver detta vårdar vi patienter med olika neurologiska sjukdomar och skador.
Vi är en engagerad arbetsgrupp som arbetar tillsammans med fokus på personcentrerad vård och ett rehabiliterande förhållningssätt samt med en stor vilja att utvecklas. Vi delar lokaler med medicinavdelningen och värdesätter samarbete mellan avdelningarna.
På avdelningen är teamarbete centralt och alla professioner är lika viktiga. Teamet består av undersköterskor, sjuksköterskor, arbetsterapeut, fysioterapeut, rehabassistent och läkare samt logoped, kurator och dietist. Varje vecka har vi teamrond då vi planerar och utvärderar vården för våra rehabpatienter.
Vi söker nu fyra undersköterskor som vill vara med och utveckla verksamheten tillsammans med oss – två för tillsvidareanställningar och två för vikariat till och med den 1 juni 2027.Publiceringsdatum2026-07-31Arbetsuppgifter
Som undersköterska är arbetar du i team med undersköterskekollega och ansvarig sjuksköterska. Du har gemensamt omvårdnadsansvar för 5 patienter dagtid och 7-8 patienter kvällstid. Utifrån evidens och beprövad erfarenhet planerar, genomför och utvärderar du omvårdnaden tillsammans med sjuksköterskan. I det multiprofessionella teamet är du aktiv och stöder patienter och anhöriga under tiden på avdelningen både gällande omvårdnad och rehabilitering. I uppdraget ingår att handleda elever och introducera nya kollegor. Du har eget eller delat ansvarsområde med annan kollega.
Vem är du?
Du som söker är utbildad undersköterska.
Har du erfarenhet av strokevård, vård av neurologiska sjukdomar, geriatrik och rehabilitering är det meriterande.
Du kan arbeta självständigt såväl som i team, är strukturerad, noggrann och lyhörd som person.
Särskild vikt läggs vid personlig lämplighet.
Inför beslut om anställning görs bakgrundskontroll genom utdrag ur belastningsregistret.
Urval sker löpande under ansökningstiden.
Varför välja Region Gotland?
Vi är öns största arbetsgivare – med över 200 olika yrken och 7000 medarbetare i Sveriges enda kombinerade region och kommun. Tillsammans utvecklar vi ett hållbart, tryggt och välmående Gotland för alla som bor på och besöker ön.
På Gotland finns ett rikt kulturliv, storslagen natur och en kreativ entreprenörsanda. Över 61 000 personer har valt att kalla Gotland för sitt hem, året runt. Är du inte en av oss än, men nyfiken på att bli? Läs mer om livet på ön på www.gotland.com/flytta-hit
Vi värnar om våra medarbetare och är stolta över våra förmåner. Läs gärna mer på www.gotland.se/formaner
På Instagramkontot @viarregiongotland kan du följa våra medarbetare och se bredden i våra olika verksamheter.
Så rekryterar vi
Vi arbetar enligt kompetensbaserad rekryteringsmetod och lägger därför stor vikt vid personlig lämplighet i enlighet med de kompetenser som beskrivs i annonsen. På så vis jobbar vi även aktivt för att motverka diskriminering.
Vi är måna om säkerhet och kvalité i våra rekryteringar och du kan därför komma att omfattas av kontroller inför anställning. Om det är aktuellt får du mer information av rekryterare. ID-handling och personbevis behöver alltid uppvisas.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver erbjudas medarbetare med företrädesrätt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Gotland
(org.nr 212000-0803), http://www.gotland.se/ledigajobb
St: Göransgatan 5 (visa karta
)
621 55 VISBY Arbetsplats
Stroke- och geriatrikavdelningen Kontakt
Jina Breiler, Kommunal, (efter kl 11.00) 0498-268840 Jobbnummer
10016823